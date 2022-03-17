新华社悉尼3月17日电（记者郝亚琳 刘诗月）澳大利亚多位传染病学家和病毒学家日前在接受新华社记者采访时表示，目前尚无证据表明变异新冠病毒奥密克戎毒株BA.2亚型致重症率会更高，但因其传染性更强，所以不能掉以轻心，要做好必要防护。

专家普遍认为，奥密克戎的BA.1亚型比德尔塔等其他变异株传染性强。早期研究表明，BA.2亚型的传染性比BA.1亚型还要高30%至40%，这也使BA.2亚型在很多国家的传播规模很快超过了BA.1亚型，为疫情防控带来新挑战。

澳大利亚近来新冠疫情的反弹也证实了这一点。从3月初开始，澳多州单日新增确诊病例又有上升势头。据澳卫生部16日21时公布的数据，全澳较前一日新增新冠确诊病例58495例，时隔一个多月再次突破5万例。

澳人口最多的新南威尔士州卫生部门表示，预计在几周内BA.2亚型将成为该州最主要的新冠变异株，当地可能迎来新一轮疫情高峰。澳人口第二大州维多利亚州的卫生部门则表示，该州在约一半的废水检测中发现了变异株BA.2亚型的踪迹。

墨尔本大学人口和全球卫生学院院长、临床流行病学家南希·巴克斯特教授表示，尽管目前尚无证据表明感染BA.2亚型后会导致更严重的症状，但是其很强的传染性带来风险，因为随着感染人数增多，住院和重症患者的比例也会相应增加。

南澳大利亚大学公共卫生专家阿德里安·埃斯特曼教授也表示，感染人数增加最终会导致新冠住院、重症及死亡病例攀升，而且会使感染新冠后出现长期后遗症的人数增加。

巴克斯特建议，口罩仍是非常有效的防护手段，对任何新冠变异株都有作用，在室内应当戴口罩，而且要戴防护效果好的口罩。同时，做好通风、保持室内空气质量也很重要。

悉尼大学传染病学家罗伯特·博伊教授也表示，戴口罩、保持社交距离、勤洗手等必要防护措施在这几年里已被证明行之有效，应当继续坚持。此外，还要让更多人尽快打新冠疫苗加强针，无论对BA.2还是BA.1亚型，疫苗加强针都可发挥作用。尤其是老年人、有免疫缺陷或其他健康问题的人，应当成为新冠疫苗加强针的重点接种对象。

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