原标题：日本福岛县海域地震对日本核电站无明显影响

新华社东京3月17日电（记者华义）日本福岛县附近海域16日夜间发生7.4级强烈地震。日本原子力规制委员会通报说，地震发生后，日本多个核电站出现短暂局部故障，总体上地震对该国核电站无明显影响。

据日本气象厅消息，当地时间16日23时34分（北京时间22时34分）和23时36分（北京时间22时36分），福岛县附近海域相继发生两次地震，震级分别达到6.1级和7.4级。地震发生后，日本气象厅向福岛县、宫城县沿海地区发出海啸警报。17日凌晨，福岛县、宫城县沿海观测到高二三十厘米的海啸。截至当地时间17日5时（北京时间4时），海啸警报已全部解除。

日本原子力规制委员会滚动发布了日本多个核电站受地震影响及受损情况。在17日凌晨发布的最后一次通报中，该委员会介绍说，福岛第一核电站5号机组和福岛第二核电站1号、3号机组乏燃料池水泵一度停止工作，但稍后全部恢复，没有对核燃料冷却造成影响。福岛第一核电站5号机组和福岛第二核电站2号、3号、4号机组的火灾报警器启动，但经确认均未发生火灾。

日本原子力规制委员会还在通报中称，16日地震发生后，日本核电站没有发生放射性物质泄漏，未对外界造成影响，有关监测数据无异常，并表示如没有特别异常的情况将不再更新通报。

2011年3月11日，日本福岛县附近海域发生9.0级特大地震，地震引发的巨大海啸袭击了福岛第一核电站，造成核电站1至3号机组堆芯熔毁。这是自苏联切尔诺贝利核事故之后最严重的核事故。

在此次福岛核电站事故中熔化的燃料棒和压力容器内的其他物质混合起来，生成大量核残渣。福岛核事故发生11年后，能否取出堆芯熔毁的核残渣仍未可知。虽然2011年年底以来，1至3号机组一直处于低温冷却稳定状态，但其内部辐射依然非常强，人员难以近距离作业，相关工作不得不依赖遥控机器人、机械臂等远程设备。尝试取出核残渣的计划一再推迟，东京电力公司计划今年首先尝试从2号机组取出核残渣。

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