人民网开罗3月16日电 （记者周輖）埃及中国大学16日举行北京代表处揭牌仪式，中国驻埃及大使馆公使衔教育科技参赞王胜刚、埃及中国大学董事会主席卡莉玛、埃及中国大学总部和北京代表处的领导和教师代表，以及来自北京语言大学、东北财经大学、西北工业大学、太原理工大学、河北中医学院等合作大学代表在线参加。

王胜刚在致辞中表示，埃及中国大学是埃及、北非乃至中东地区唯一的一所以中国命名的大学，是两国人民友谊的象征，成立以来培养了大批了解中国并致力于中埃友好的人才。目前埃及经济社会发展强劲，对人才的需求特别是应用技术人才需求量大，与中国开展国际教育合作未来可期，当前是两国开展教育交流合作的良好时机。中国驻埃及使馆全力支持埃及中国大学的发展。

卡莉玛表示，埃及中国大学的理念是成为埃及和阿拉伯世界第一所具备传播先进制造业技术的非传统大学，未来将扩展到埃及每个省，与中国大学和机构的合作使得学生能获得埃及和中国两个国家认可的学位，使学生得到管理和技术相结合的实用性教育。埃及中国大学北京代表处将对埃及中国大学与中国高校的合作起到关键性的推动作用。

埃及中国大学北京办公室负责人颚学文表示，埃及中国大学设立北京代表处标志着埃及中国大学在加强与中国高校间的交流合作迈向新阶段，为中埃教育合作注入新活力，代表处将成为中埃高校间合作的桥梁和纽带，也将成为中国高校不断扩大教育对外开放的重要窗口。

埃及中国大学是一所新型富于中国文化特色的国际化大学，设立了工程、国际经贸、药学和理疗四个学院，招收本科学生4000多名，同时正在建设另外八所学院和校属医院，中文是学校的必修课。该校见证了中埃两国间日益密切的教育、科技、文化合作，也正成为向埃及民众推广中国文化的重要中心，为埃及的建设发展以及中埃国际文化交流、“一带一路”建设培养更多通晓中埃两国文化的国际化科技人才，成为中埃两国高等教育领域合作的标志性成果。

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