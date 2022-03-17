3月16日，日本东京JR横须贺线因地震停车，乘客被困车厢中（手机摄影）。新华社发（孙佳林 摄）

新华社东京3月17日电（记者华义 姜俏梅）日本福岛县附近海域16日夜间发生的地震已造成4人死亡、97人受伤。日本福岛第一和第二核电站出现短暂局部故障，总体无异常。

福岛县附近海域当地时间16日23时34分（北京时间22时34分）和23时36分（北京时间22时36分）相继发生两次地震，震级分别达到6.1级和7.4级。日本首相岸田文雄17日上午在国会说，目前共有4人死亡，97人受伤。

据中国驻日本大使馆17日上午消息，暂未收到我在日侨胞在地震中伤亡情况的报告。使馆正密切关注相关情况，全力做好地震相关应对工作。

福岛市一住宅墙体因地震受损（3月16日摄）。新华社/共同社

据日本原子力规制委员会17日凌晨更新的相关信息，福岛第一核电站和福岛第二核电站的部分机组乏燃料池冷却用水泵一度停止，后已全部恢复，没有对核燃料冷却造成影响，部分机组火灾报警器启动，但经确认均未发生火灾。此外，福岛第二核电站4个外部电源系统中的1个系统无法使用。

日本气象厅人员17日凌晨在记者会上说，今后一周仍可能发生较强地震，民众应警惕房屋倒塌、滑坡和雪崩等次生灾害，尽量远离危险环境。

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