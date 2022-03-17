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韩国日增新冠确诊病例数超62万

2022年03月17日13:52 | 来源：新华网
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　　新华社首尔3月17日电（记者杜白羽 孙一然）韩国中央防疫对策本部17日通报，截至当天零时，韩国单日新增新冠确诊病例超过62万例，单日死亡病例超过400例，这两项数据均为韩国暴发新冠疫情以来最高值。

　　据通报，韩国最新单日新增新冠确诊病例621328例，较前一日大幅增加，目前累计确诊病例达825万多例；新增死亡病例429例，累计死亡11481例。

　　据韩联社报道，17日通报的新增确诊病例数激增也受防疫部门调整新冠诊断标准影响。

　　韩国中央灾难安全对策本部日前表示，从本月14日起在指定医疗机构接受新冠病毒快速抗原检测时，若结果呈阳性也被算作新冠确诊病例，而此前抗原阳性者还须接受核酸检测确认。此外，17日通报数据中还包括前一日的漏报病例数。

　　韩国政府正着手探讨防疫措施调整方案。在日增确诊病例和死亡病例大幅增加的情况下，韩国一些医学专家认为，应在进一步放宽防疫措施问题上保持谨慎。韩国高丽大学预防医学系教授崔在旭表示，新冠确诊病例还将继续增加，在此情况下放宽防疫措施将令人担忧。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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