新华社开罗3月17日电 题：西方媒体在报道中玩“双标”的背后

新华社记者

连日来，西方一些媒体关于乌克兰危机的报道充斥着种种令人瞠目的对比，充分暴露了其根深蒂固的偏见，其“双标”做派令人侧目。

“相比叙利亚难民，乌克兰难民因是基督徒和白人更值得被同情”“我们现在谈论的不是叙利亚人逃离战争，我们谈论的是长相与我们相近的欧洲人为了保命驾车离开（乌克兰）”……乌克兰危机爆发以来，一些西方媒体人发表的言论可谓口无遮拦。

人类文明发展到21世纪，消除种族歧视已成为国际社会共识。然而，一些西方媒体在报道武装冲突和危机时却公然打破“禁忌”，把肤色、种族、宗教信仰作为评判标准，将乌克兰民众与中东、北非难民做比较，潜台词是前者比后者“更优质”，“更不应该”承受这一切。

西方媒体搞“双标”的背后，是其居高临下的心态，自恃西方人高人一等。西方媒体搞“双标”，也体现了其固守“西方中心论”，以为美国等西方国家比其他地区文明。

“人人生而平等”“民主、自由、人权”……这是美国等西方国家在全世界“布道”时常用的口号，颇有迷惑性。但是，一些西方媒体却说一套做一套，搞种族偏见与双重标准的作法屡见不鲜。

他们按肤色把苦难分级。在报道大规模灾难时，新闻界的一项基本规则是顾及受害者和悲痛者的感受。新德里政策研究中心战略研究教授布拉马·切拉尼指出，在一些西方媒体对印度第二波新冠疫情的报道中，充斥着尸体的照片和在某个西方国家发生类似灾难后通常不会展示的其他画面。欧洲议会议员克莱尔·戴莉日前在欧洲议会全体会议上质问：阿富汗人一定在想，到底为什么他们的人道主义危机如此不被重视，是因为他们的肤色吗？因为他们不是白人吗？

他们按地域把关注分级。《日本时报》网站去年5月刊文指出，西方媒体对埃博拉疫情的报道都是关于裹尸袋、传统哀悼方式和西非葬礼，美国新冠疫情死亡人数更多，却不会出现类似画面，因为在西方媒体看来，非洲就是一个野蛮人成群、灾难无休止发生以及极少有人快乐微笑的大陆。美国微软—全国广播公司主持人乔伊·里德在节目中问道，比起西方媒体对乌克兰局势的关注，为什么同样遭受战火、遭受严重人道主义灾难的也门几乎没怎么在美国媒体的报道中出现过？

他们按利益把导向分级。在一些西方媒体报道中，美国未经联合国授权就攻打伊拉克，不叫“入侵”叫“解放”，美国单边发起对阿富汗攻击，不叫“入侵”叫“反恐”。同样是民众抗议，《纽约时报》去年在报道印度农民抗议时，把关注点更多放在对言论自由的“担忧”上。今年加拿大卡车司机发起“自由车队”抗议，《纽约时报》却在推文中称：“为什么总理特鲁多没有下令平息抗议活动？”

西方媒体的“双标”做派背后，是按照种族给苦难分高低、按照地域将生命分贵贱、按照亲疏把“地球村”居民分成三六九等。他们自以为能依靠话语权优势影响世人认知，用西方价值观给地球人洗脑，却只是凸显了一些西方媒体和媒体人的虚伪、傲慢与偏见。

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