新华社日内瓦3月16日电（记者刘曲）世界卫生组织16日表示，尽管一些国家近期新冠感染检测数量有所下降，但全球新增新冠确诊病例数经过数周下降后又再次开始上升。世卫组织呼吁各国尽快扩大疫苗接种覆盖面，并在解除大流行应对措施方面保持警惕。

世卫组织总干事谭德塞在当天的记者会上说，尽管新冠检测量有所减少，但全球新增新冠确诊病例数上升，“这意味着我们看到的病例数只是冰山一角，预计各地将持续出现本地病例暴发和激增，特别是在一些已取消预防传播措施的地区”。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗也在记者会上指出，上周各国向世卫组织报告新增新冠确诊病例数超过1100万，比前一周增加8%，其背后可能存在多重因素。

范凯尔克霍弗表示，首先是高传染性的奥密克戎毒株仍在广泛传播。世卫组织15日发布的疫情周报显示，过去30天里全球收集的40多万个新冠病毒基因序列中，99.9%是奥密克戎毒株。奥密克戎包括BA.1、BA.2等亚型毒株，其中BA.2亚型是迄今已知传播力最强的新冠变异毒株。

其次，一些国家已取消应对新冠大流行的公共卫生和社会措施，例如不再使用口罩，取消社交隔离和人员流动限制等，这为新冠病毒传播提供了机会。世界许多地方的新冠疫苗接种覆盖率不够高，特别是在有可能发展成重症新冠患者的人群中。

第三个因素是大量有关疫情的错误信息传播，例如“奥密克戎是一种温和的毒株”“新冠大流行已经结束”“奥密克戎是最后一个新冠变异毒株”等，这些错误信息造成很多混乱。

范凯尔克霍弗强调，全球新增新冠确诊病例数再次上升，同时检测量却大幅下降，这影响了对新冠病毒，尤其是奥密克戎BA.2亚型的追踪能力，目前仍需保持对新冠感染的检测量。

针对不同国家面临的疫情状况各不相同，世卫组织不断告诫说，新冠大流行还未结束，并呼吁所有国家保持警惕。世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安16日在记者会上表示，新冠疫情将“起起伏伏”，“它还没有稳定下来，成为一种纯粹的、季节性的或可预测的模式……我们需要非常谨慎、非常仔细地观察，把（防疫）重点放在让最脆弱人群适当地接种疫苗上。我们需要在每个国家尽快做到这一点。”

(责编：贾文婷、刘洁妍)