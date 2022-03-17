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美国史密森学会国家动物园启动大熊猫项目50周年庆祝活动

2022年03月17日10:36 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿3月16日电（记者孙丁）位于美国首都华盛顿西北部的史密森学会国家动物园16日在大熊猫馆设立大熊猫家谱影廊，启动大熊猫项目50周年系列庆祝活动。

　　通过大熊猫家谱影廊，游客可通过图片和文字了解旅居或出生在这家动物园的大熊猫。史密森学会国家动物园介绍说，其他庆祝活动未来6个月将陆续在线上线下举行。主管布兰迪·史密斯表示，50年来，大熊猫依然是史密森学会国家动物园的标志性物种。

　　16日中午，记者在大熊猫馆看到，雌性大熊猫“美香”和它1岁半大的雄性幼崽“小奇迹”在室内假山上呼呼大睡，憨态可掬，游客们纷纷与它们合影，不少家长还引导孩子阅读墙上展板，了解大熊猫相关知识。

　　除了“美香”和“小奇迹”，雄性大熊猫“添添”目前也旅居在史密森学会国家动物园。“美香”和“添添”于2000年年底开启旅美生涯，“美香”旅美期间还生下其他3只健康幼崽“泰山”“宝宝”和“贝贝”，它们均在4岁时被送回中国。

　　1972年2月，时任美国总统尼克松访华。周恩来总理宣布将一对大熊猫作为珍贵礼物赠给美国人民。两个月后，雌性大熊猫“玲玲”和雄性大熊猫“兴兴”抵达史密森学会国家动物园，受到美国民众热烈欢迎。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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