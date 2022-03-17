新华社联合国3月16日电 中国常驻联合国副代表戴兵16日在安理会利比亚问题公开会上发言，敦促利比亚各方坚守和平底线，坚持对话协商，尽早举行选举。

戴兵说，一段时间以来，利比亚各方的分歧矛盾有所加剧，去年以来的良好势头有所减缓，政治进程的不确定性有所上升，令人十分遗憾和担忧。

戴兵说，中方认为，利各方要坚守和平底线。利比亚当前的停火局面来之不易，冲突再起将导致2020年以来的和平成果前功尽弃。中方注意到利各方在此关键时刻总体保持冷静克制，希望各方继续坚持政治解决利比亚问题的大方向，避免采取任何可能导致局势复杂化的行动。

戴兵说，要坚持对话协商。利比亚政治进程面临困难，归根结底是利各方缺乏共识。中方希望利各方恢复前段时间的对话协商势头，尽快就事关利前途命运的重要问题达成共识，就导致选举推迟的直接原因形成解决方案，在维护利和平稳定局面的同时尽早举行选举，推动国家发展进入新阶段。

戴兵强调，要坚持以发展促和平。发展经济、改善民生有助于利人民享受和平红利，扩大和平力量。利石油生产恢复到战前水平非常不易，作为利国家收入的主要来源，稳定的石油生产和出口应得到保障。中方鼓励国际社会积极参与利重建，加大对利经济恢复与发展的支持力度。利比亚政府在被冻结资产遭遇损失问题上长期存在关切，安理会和利比亚制裁委员会对此要高度重视并采取切实措施。

自2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，而国民代表大会则与“国民军”结盟，与民族团结政府在利比亚境内形成割据对峙之势。在联合国斡旋下，利比亚冲突双方于2020年10月23日在日内瓦签署全面停火协议，2021年3月10日，利比亚新民族团结政府（即过渡政府）成立。

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