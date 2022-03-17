当地时间2022年3月16日23时36分，日本福岛县附近海域发生里氏7.4级强烈地震，震源深度57公里。日本东北地区、关东地区震感强烈。地震迄已造成3人死亡、多人受伤，福岛县、宫城县一度发出海啸警报，日本东北和关东部分地区短时停电，新干线及轨道交通运行受到影响。

地震发生后，驻日本使馆立即启动应急机制，杨宇代办指示迅速了解在日侨胞受灾情况，尽全力保护同胞生命财产安全。经昨夜至今晨多方面了解，截至17日早9时，暂未收到我在日侨胞在地震中出现伤亡情况报告。目前，驻日使馆馆舍人员安全，各部门正密切关注地震影响及我同胞受灾情况，全力做好地震相关应对工作。

本次地震强烈，影响范围较大。据日本气象厅预报，今后一周之内仍有可能发生较强余震。为确保万无一失，提醒广大在日侨胞特别是居住在震源地附近同胞高度警惕余震发生并防范滑坡等次生灾害。及时通过使领馆网站、微信公众号及日本媒体等渠道密切关注地震有关信息。

如遇突发情况，请及时报警并联系我驻日使领馆：

外交部全球领事保护与协助热线+86-10-12308或+86-10-59913991

中国驻日本大使馆领事保护与协助电话：03-6450-2195

驻札幌总领馆领事保护与协助电话：011-511-5335

驻新潟总领馆领事保护与协助电话：025-228-8899

(责编：牛镛、刘军涛)