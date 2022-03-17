人民网里约热内卢3月16日电 （记者吴杰）3月16日，巴西帕拉伊巴联邦大学网络中文课堂开班仪式在线上举行。中国驻累西腓总领事严宇清在线出席并致辞，帕拉伊巴联邦大学校长瓦尔迪尼·古维亚、大连外国语大学校长刘宏发表视频贺词，帕拉伊巴联邦大学外事处长安娜·贝雷妮丝、人文与艺术学院院长罗德里戈·弗莱雷及大连外国语大学孔子学院工作处长傅琼、外事处长李凡、欧洲语言学院副院长程翠翠等出席。

严宇清表示，在新冠肺炎疫情持续严峻、中文线下教学受到影响的背景下，网络中文课堂应运而生。课堂的火热报名充分展示了师生对学习中文、了解中国文化的浓厚兴趣和迫切需求，中文教育和高校合作在帕州乃至巴西都大有可为。期待学子们有机会到中国领略壮丽河山，感受日新月异发展，成为中国巴西友好交流使者，并希望两校继续深化合作，为中巴学子提供更多学习交流机遇，推动中巴人文交流迈上新台阶。

帕拉伊巴联邦大学是巴西东北部地区知名高校，古维亚表示，两校中文教育合作将大大提高该校综合实力，以更好地融入区域、国家乃至世界发展。贝雷妮丝表示，在总领馆大力支持协助下，帕联大同大外建立起合作伙伴关系，并共同开办网络中文课堂，校长及其本人也踊跃报名，相信课堂将取得巨大成功。

刘宏表示，帕联大网络中文课堂作为大外首家网络中文课堂，意义重大。希望通过该平台，进一步推进两校师生交流、语言教育、人才培养和科学研究等领域的务实合作，为增进中巴人民，特别是青年一代相互了解和友谊作出贡献，不断推动中巴人文交流和文明互鉴。

中文联盟是由中外数十家单位联合打造的国际中文教育数字化云服务平台。网络中文课堂通过该平台采用班级制和远程“直播+辅导”的中文教学新模式，为全球中文学习者和教育机构提供标准化、高质量的在线中文教育服务。去年12月，中国教育部副部长田学军为帕联大网络中文课堂正式揭牌。本期课堂将开设4个班，120名学员在线学习，学期持续至6月。

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