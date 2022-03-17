中国援非医疗队完成非洲首例高难度微创手术。中国援非医疗队供图

人民网约翰内斯堡3月16日电 （记者邹松）中国援桑给巴尔医疗队15日为当地一名美籍病患成功实施非洲首例腹腔镜下巨型切口疝修补术。该手术难度高，要求手术医师具备极高的手术技巧，经文献检索确认为非洲首例此类成功手术。

得到救治的患者菲娅是美籍旅居桑岛居民，曾是当地纳兹莫加医院护理部退休护师，她于一年前在当地医院接受乙状结肠肿瘤根治术，术后原切口处发现肿块膨出，逐渐增大至西瓜大小，严重影响患者日常生活。

第31期中国援桑给巴尔岛医疗队抵达受援国时，菲娅第一时间找到中国医疗队，医疗队队长瞿利帅及副队长殷骏迅速组织全体医疗队队内会诊，初步诊断为巨型腹壁切口疝，同时反馈患者病情至医疗队所属中国江苏省南通大学附属医院。后经医院领导安排，从中国国内加急空运了患者手术所需的所有物资抵达桑岛，同时联合南通大学附属医院援桑岛医疗点、苏州大学附属第一医院援奔巴医疗队，为患者举行了两国三地国际医疗远程多学科疑难病例会诊并制定了详尽的诊疗措施及手术方案。

此次高难度手术首次联合中国国内大型三甲医院及中国援非两支医疗队，采用国际远程多学科网络会诊，整合优质医疗资源，加强中非医疗合作，为大力提升受援国医疗水平、更好救治受援国当地病患提供了新的途径。

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