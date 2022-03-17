人民网联合国3月15日电 （记者李晓宏）当地时间3月15日，联合国安理会投票表决联合国南苏丹特派团授权延期问题的决议草案，俄罗斯和中国投了弃权票。

中国常驻联合国副代表戴兵在会上表示，中方支持联南苏团授权延期，但美国从磋商一开始直至最后都推动在决议草案中纳入大量涉及人权问题的案文，使整个决议草案十分不平衡，且没有认真听取和采纳合理意见，也没有展现出作为执笔国应有的包容性。因此，中方不得不在表决中投了弃权票。

戴兵在解释性发言中说，联合国南苏丹特派团长期以来为帮助落实《解决南苏丹冲突重振协议》、保护平民、开展人道救援、推进国家建设等做了大量工作，发挥重要作用，中方对此表示赞赏。中方支持联南苏团授权延期，期待联南苏团为维护南苏丹和平稳定发挥更大的积极和建设性作用。

戴兵同时表示，美国从磋商一开始直至最后都推动在决议草案中纳入大量涉及人权问题的案文，使整个决议草案十分不平衡。南苏丹是联合国最年轻的会员国。国际社会应支持南苏丹以循序渐进的方式探索符合本国国情的人权发展道路，而不是一味指责施压，更不能干涉南苏丹的内政。安理会不是讨论人权问题的合适场所。案文提及“人权卫士”，这个提法在国际上缺乏明确统一、经政府间谈判形成的定义。中方反对这个提法。决议草案还要求联南苏团评估气候变化对人道局势的影响。此项任务应当由联合国人道事务协调厅或国家工作队来做，不应该由联南苏团来承担。中方不赞成在没有深入分析气候变化影响、尚未准确把握气候驱动安全风险机理的情况下，让联合国维和特派团承担气候变化方面的任务。我们要求联南苏团不得因此项不合理授权增加人力资源和预算。事实上多个成员在磋商中就上述问题反复重申修改意见，执笔国没有认真听取和采纳合理意见，也没有展现出作为执笔国应有的包容性。因此，中方不得不在表决中投了弃权票。

戴兵表示，在南苏丹国家建设的征途上，中国始终同南苏丹人民站在一起。中方愿同联南苏团共同努力，为实现南苏丹和平稳定作出积极贡献。

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