人民网东京3月17日电 （吴颖）日本福岛县附近海域16日23时36分（北京时间22时36分）发生里氏7.4级地震，福岛县、宫城县震感强烈，目前已造成4人死亡。日本气象厅提醒，一周内或将再次发生类似强震，呼吁民众注意人身安全。

据日本气象厅消息，宫城县石卷港在当地时间17日凌晨观测到了30厘米高的海啸，仙台港、福岛县的相马市多处都观测到了高度20厘米左右的海啸。地震发生后，气象厅立即向福岛、宫城两县沿海地区发出海啸警报，目前均已解除。

据日本气象厅消息，此次地震的震中位于北纬37.7度，东经141.7度，震源深度60公里。此次地震从震源分析属于“3·11”大地震余震，从北海道至九州地区均有震感。

3月17日，日本《朝日新闻》在头版头条大篇幅刊登了地震报道。人民网 吴颖摄

3月16日日本福岛县海域发生7.4级地震，当地发出海啸警报。图片来源：日本新闻报道截图

3月16日日本福岛县海域发生7.4级地震，导致大规模停电。图片来源：日本电视台报道截图

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