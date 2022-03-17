3月16日拍摄的视频画面显示，美联储临时主席鲍威尔在华盛顿出席线上新闻发布会。新华社记者 刘杰 摄

新华社华盛顿3月16日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会16日宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点到0.25%至0.5%之间。这是美联储2018年12月以来首次加息。

美联储在结束为期两天的货币政策会议后发表声明说，近几个月来，美国就业增长强劲，失业率大幅下降，但通胀仍处于高位，反映出与新冠疫情相关的供需失衡、能源价格上涨和更广泛的价格压力。俄罗斯在乌克兰的军事行动对美国经济的影响“高度不确定”，短期可能对美国通胀造成额外的上行压力，并对经济活动带来压力。

3月16日，在美国首都华盛顿，人们从美联储大楼前走过。新华社发（沈霆 摄）

声明说，美联储预计未来持续上调目标区间将是“适当的”。同时，美联储预计将在接下来的货币政策会议上开始减持美国国债、机构债和机构抵押贷款支持证券，并开启缩减资产负债表进程。

美联储当天还发布最新一期经济前景预期，预计2022年美国经济将增长2.8%，较去年12月的预测下调1.2个百分点；2023年美国经济将增长2.2%，与此前预测持平。同时，美国失业率今明两年将维持在3.5%，与此前预测持平。物价方面，今年美国通胀率或升至4.3%，剔除食品和能源价格后的核心通胀率为4.1%，较此前预测分别上调1.7个百分点和1.4个百分点，且远高于2%通胀目标。

3月16日，在美国首都华盛顿，一名男子从美联储大楼前走过。新华社发（沈霆 摄）

美联储临时主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上说，美国经济强劲增长、劳动力市场继续走强支持了美联储本次加息的决定。同时，俄乌局势对美国经济的影响“高度不确定”，除全球石油和商品价格上涨等直接影响外，军事行动本身及相关事件可能会抑制全球经济活动，进一步扰乱供应链，并通过贸易等各种渠道对美国经济产生溢出效应。金融市场波动可能导致信贷收紧，继而影响到实体经济。

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