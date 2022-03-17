新华社纽约3月16日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京16日表示，西方对俄罗斯采取的制裁严重打击全球经济。乌克兰谈判代表、乌总统办公室顾问波多利亚克说，乌俄领导人有望在接下来几天就停火问题展开直接对话。

——根据克里姆林宫网站16日发表的声明，普京当天在一次会议上说，西方对俄罗斯的制裁严重打击全球经济。西方将经济、金融、贸易和其他制裁作为针对俄罗斯的“武器”，导致汽油、能源、食品价格上涨。这些制裁措施对欧洲与美国自身也造成打击。

——据乌克兰国家通讯社16日报道，波多利亚克在接受媒体采访时说，乌俄领导人有望在接下来几天就停火问题展开直接对话，“我们非常有信心在未来几天达成停火协议”。他说，结束这场战事的唯一途径是乌俄总统直接对话，这也是目前双方谈判的努力目标，双方正在起草供两国总统讨论和签署的相关文件。

——美国总统拜登16日签署一份备忘录，委托国务卿布林肯授权美国防部向乌克兰提供价值达8亿美元的武器援助。拜登说，这批援助包括800套防空系统，9000件反装甲武器，机枪、霰弹枪和榴弹发射器等7000件轻型武器，包括火炮和迫击炮炮弹在内的2000万发弹药以及无人机等。同日，美国总统国家安全事务助理沙利文与俄联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫通电话，讨论乌克兰局势。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫16日晚说，自俄方开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方180架战机和直升机、166架无人机、1367辆坦克和其他装甲车辆、132台多管火箭炮、502门野战火炮和迫击炮、1156辆特种军用车辆。

——土耳其总统埃尔多安16日在安卡拉与到访的波兰总统杜达举行会谈，讨论乌克兰局势以及双边关系等问题。埃尔多安在会谈后举行的联合记者会上说，土耳其和波兰一致认为有必要加快外交努力，以尽早结束乌克兰危机。他说，土耳其将继续为停火做出努力。（参与记者：李奥、李东旭、邓仙来、熊思浩）

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