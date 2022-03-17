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日本福岛县海域地震已致1死92伤

2022年03月17日06:35 | 来源：新华网
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　　新华社东京3月17日电（记者姜俏梅）据日本媒体报道，截至当地时间17日4时，日本福岛县附近海域16日夜间发生的7.4级地震已造成1人死亡、92人受伤。

　　福岛县附近海域当地时间16日23时36分（北京时间22时36分）发生强烈地震。日本气象厅17日将此次地震的震级由7.3级上调至7.4级，震源深度由60公里修正为57公里。据日本广播协会报道，地震已造成福岛县相马市一名男子死亡，福岛县、宫城县、岩手县等多个地区共92人受伤。

　　据中国驻日本大使馆总领事詹孔朝介绍，目前尚未收到中国公民在地震中伤亡的报告。

　　地震发生后，日本气象厅向福岛县、宫城县沿海地区发出海啸警报。宫城县的石卷港、仙台港分别观测到高30厘米、20厘米的海啸，福岛县相马港观测到高20厘米的海啸。截至17日5时，海啸警报被全部解除。

　　日本气象厅人员17日凌晨在记者会上说，今后一周仍可能发生震度为6强的地震，民众应警惕房屋倒塌、滑坡和雪崩等次生灾害，尽量远离危险环境。

　　本次地震震感强且晃动时间长。福岛县和宫城县观测到最大震度达到6强。日本气象厅设定的地震震度共10个等级，由弱到强分别为0至4级、5弱、5强、6弱、6强和7级。

　　受地震影响，东北新干线“山彦223号”列车16节车厢在福岛站至白石藏王站区间脱轨，所幸无人员受伤。日本铁路东日本公司宣布，受脱轨事故影响，东北新干线那须盐原站至盛冈站区间17日停运。

　　截至17日3时30分，东北电力公司辖区内仍有10万用户处于停电状态。福岛县、宫城县、岩手县等多地出现断水情况。福岛县教委宣布，由于地震造成部分校舍受损，该县85所县立高中和两所县立初中17日全部停课。

(责编：白宇、胡永秋)

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