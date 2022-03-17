本报记者 刘玲玲

在法国巴黎20区阿夫龙路的一个路灯杆上，一个新安装的白色盒子引起了路人关注。这个白色盒子由两个声学传感器组成，每个传感器内包含4个由金属格栅保护的麦克风，还配有3个摄像头，一个用来拍摄往来车流，另外两个则用来拍摄车牌。这是巴黎为减少城市噪声污染安装的“噪声雷达”，可协助交通执法部门自动记录违规车辆，并开具罚单。

据法国《巴黎人报》报道，巴黎的首批两个“噪声雷达”已投入试运行。法国生态转型和团结部部长助理丹·莱尔表示，在长达数月的试运行中，巴黎市政部门将着重测试设备能否精确识别违规车辆的车牌号，以进一步确定处罚和处理方式。

牵头实施该项目的法国非营利组织负责人芬尼·米特利茨基介绍，“噪声雷达”设备的运行方式与公路测速雷达类似，将会记录下超过标准规定的最大值，即85或90分贝的车辆，并自动开具罚单。“尤其是肆意改装发动机的摩托车，这些车辆产生的噪声严重影响民众生活。”巴黎市警察局副局长尼古拉斯·诺德曼指出，依据现行法律，法国执法人员有权对制造噪声的车辆处以罚款，但由于事务繁忙及人手不足，警察局执法难度较大，因此安装“噪声雷达”十分必要。

在法国，噪声污染问题已经被归类为仅次于空气污染的第二大损害健康的环境因素。据相关部门统计，法国噪声污染造成的直接和间接经济损失每年高达1470亿欧元，其中68%都来自交通运输。同时，每年有900万人因各种噪声污染导致出现生理或心理疾病。“长期暴露在道路噪声中的危害很大，因此我们正在解决的是一项重大公共卫生问题，它长期以来一直是城市政策盲点。”丹·莱尔强调。

据悉，“噪声雷达”在法国尼斯、图卢兹、里昂等多地也已开始测试。按照规划，在进行必要的测试和技术调整后，“噪声雷达”有望于2023年春季开始在全国范围普及。届时，被机器识别到的“噪声制造者”将被处以每次135欧元的罚款。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2022年03月17日 17 版）

(责编：白宇、胡永秋)