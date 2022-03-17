本报记者 毕梦瀛 姚明峰

阿根廷旅游和体育部公布的最新数据显示，今年以来，马德普拉塔、巴里洛切、埃尔卡拉法特等热门旅游城市的宾馆入住率超过90%，部分城市甚至出现周末一房难求的情况。分析指出，随着新冠疫苗接种率不断提高，政府逐步放宽旅行限制，今夏阿根廷旅游业将呈现加速复苏势头。

旅游业是阿根廷的支柱产业之一。2019年，旅游业产值约占全国经济总量近10%。受疫情冲击，2020年阿根廷接待的外国游客数量锐减77.3%，酒店和餐饮业收入同比下降超过50%。2021年以来，阿根廷各省为安全重启旅游业，纷纷出台旅行防疫规定，其中最重要的就是强化疫苗接种。为此，多省实施了“健康通行证”，要求13周岁以上人员参加室内聚集性活动时必须出示通行证，而要申请该证就需要完成全程新冠疫苗接种。

阿根廷旅游部门还推出一系列优惠政策。其中，“提前旅行”促销计划颇受民众欢迎。根据该计划，年满18岁的阿根廷公民可在2021年12月至2022年12月间提前购买相关旅游产品，完成消费后最高可获得预定价格50%的返现。这些产品涵盖住宿、交通、娱乐等多类服务。统计显示，在促销计划推出后的3周内，销售额就达到170亿比索（1美元约合101比索），相当于2020年阿旅游业总销售额的70%以上。目前，政府已为“提前旅行”计划投入500亿比索，消费用户超过450万。阿根廷旅游和体育部长拉蒙斯认为，在当下经济困难时期，这一计划重新启动了旅游业，是本国旅游业最重要的公共政策之一。

巴里洛切是阿根廷夏季最受欢迎的旅游目的地之一。当地出租车司机告诉记者，连日来频繁往返于机场、酒店和景点之间，包车服务供不应求。阿根廷旅游商会主席哈尼表示：“阿根廷的国内游已显著复苏，餐饮、交通和酒店行业都进入正常化运转。”

为吸引更多国际游客，自去年11月1日起，阿根廷向境外游客全面开放。根据相关要求，国际游客在遵守阿政府防疫政策的前提下可持两剂新冠疫苗接种证明、核酸检测阴性报告等有关文件入境，入境后的第三天至第五天之间需进行新冠病毒核酸检测，在检测前不能参加大型封闭场合的聚集活动。今年1月，政府部门、商会和企业等30家单位组成代表团，前往西班牙参加马德里国际旅游展，希望进一步打开国际市场。阿根廷航空公司负责人表示，期待未来全面恢复国际航班，开辟新航线并获得更多投资。

业内人士认为，旅游业复苏有望重新激活阿根廷经济。阿根廷总统费尔南德斯表示，基于旅游业当前的恢复态势和疫情防控措施的有序开展，阿根廷有信心见证夏季旅游业的强劲增长。

《 人民日报 》（ 2022年03月17日 17 版）

(责编：白宇、胡永秋)