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外交部发言人——

美方所作所为才是“大国欺负小国”的典型例证

2022年03月17日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月16日电  （记者任皓宇）针对美国国务院发言人近日称在俄乌冲突中“大国不能欺负小国”的国际秩序基本规则遭到破坏，外交部发言人赵立坚16日在例行记者会上答问时表示，美方此前所作所为才是“大国欺负小国”的典型例证。

　　“我想问问美方，想一想美国自己上世纪60年代对古巴和巴拿马，80年代对格林纳达，90年代对南联盟，本世纪初对阿富汗和伊拉克，后来还有叙利亚、利比亚，他们都做了什么。美方的所作所为，才是世所公认的‘大国欺负小国’的典型例证，是教科书级别的例证。为什么美国对这些事情倒是闭口不提了？以大欺小的帽子还是请美方自己先戴正了再说。”赵立坚说。

　　赵立坚表示，解决乌克兰危机的根本出路在于对话谈判，而不是以自己为标准单方面定义“基于规则的国际秩序”，更不是逼迫各国选边站队、制造非友即敌的“寒蝉效应”。

　　他表示，世界要和平，不要战争；要公道，不要霸道；要合作，不要对抗。这是国际社会绝大多数国家的共同愿望。世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。“美国如果真心希望推动乌克兰局势缓和的话，就应该同世界上多数国家一道，站在和平与正义的一边。”


　　《 人民日报 》（ 2022年03月17日 17 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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