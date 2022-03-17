本报记者 李志伟

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美国私营监狱产业不断壮大，形成了强大的游说集团，通过竞选捐赠、收买官员等方式干预立法决策，从中攫取最大利益。美国私营监狱问题长期得不到解决，暴露出美国资本操控、政治极化、党争不止等制度弊端。

日前，美国公民自由联盟提起法律诉讼，指出美国私营监狱在经营拘留设施时存在大量权钱交易，加剧了过度监禁和强迫劳动问题，要求美国联邦法警局提供有关运营商的合同信息，并向社会公布。多方人士表示，美国私营监狱在运营过程中不断被曝出人权劣迹和丑闻，但美国政府始终未能采取切实有效的措施解决这一问题，其对人权的侵犯和制度根源值得深思。

“私营监狱开创了金钱换自由的体系”

“（在美国）有一个行业快速建立起政治影响力，却很少受到审查，那就是私营监狱业。”《华盛顿邮报》在一篇报道中指出。

为了攫取更多利益，美国私营监狱采用游说、直接竞选捐款和建立关系网络等多种手段影响相关法律和政策的制定。统计显示，仅2010年至2015年，美国惩教公司和GEO集团就投入约1460万美元，用以资助说客和开展游说，通过推动修改法律、移民政策和执法方式等办法，获得政府大额合同。其中，2015年，两家公司花费160万美元在华盛顿雇用20名说客，最终使3项重要联邦法案的结果倒向有利于私营监狱产业一方。

美国联邦参议员马尔科·鲁比奥在担任佛罗里达州众议院议长期间，曾雇用GEO集团房地产信托基金一名受托人作为自己的经济顾问。在这名顾问推动下，GEO集团获得州政府价值1.1亿美元的合同。鲁比奥也从GEO集团获得大量竞选捐款，成为接受该集团政治献金最多的联邦参议员。

美国“媒体与民主中心”主任莉萨·格雷夫斯说，通过美国立法交流委员会，美国惩教公司能在全国范围内影响刑事政策，包括监狱私有化、反对死刑等，最终实施的很多政策既增加了监禁人数，也增加了监禁人员刑期。“9·11”事件后，美国政府实施以反恐、维护社会安全为名目的“美国堡垒”行动，导致不少穆斯林民众遭受监禁。以禁毒、打击非法移民为目标的行动也导致拉丁裔族群监禁率飙升。美国政府的这些行动都得到私营监狱公司的全力支持。

《华盛顿邮报》报道指出，“私营监狱开创了金钱换自由的体系”，它向这个国家最脆弱的群体开刀：儿童、移民和穷人。《纽约时报》直斥这一体系是“民主的污点”“国家的耻辱”。

“这不是由谁执政就能改变的状况”

长期以来，美国国内对私营监狱正当性的质疑从未中断，不断有人呼吁和推动取消私营监狱。然而，私营监狱承包商的生意越做越大。2016年8月，时任司法部副部长萨利·耶茨曾宣布，因为私营监狱在服务、资源、计划、安保方面达不到公立监狱的水平，而且也没有显著降低成本，司法部将逐步放弃使用私营监狱。但几个月后，时任总统特朗普却表态支持由私企运营监狱，新任司法部长也下令联邦监狱管理局继续使用私营监狱。据媒体报道，两大上市私营监狱承包商为特朗普的总统就职仪式捐赠了50万美元，特朗普的决定使得这两家公司股价大涨。

2017年，特朗普签署一项名为“加强美国内陆公共安全”的行政命令，扩大在美境内针对移民执法的范围。强硬的移民政策导致被拘留的移民人数创历史新高，其中3/4的人被关在营利性拘留所，这给私营监狱公司带来巨大收益。美国进步中心指出，特朗普热衷支持私营监狱的原因在于，他的政治行动委员会得到了私营监狱行业的财政贡献，其家族企业也获得该行业的赞助。

拜登政府上台后，曾要求联邦监狱管理局和执法官局停止使用私营监狱关押联邦罪犯。分析人士指责该行政命令仅触及问题的皮毛，因为其不涉及私营移民监狱和地方监狱。事实上，拜登宣布行政令后没几天，亚拉巴马州就以30亿美元的价格，从美国惩教公司手中租赁了私营监狱的30年使用权。GEO集团明确告诉投资者不必担心，公司在拘留和监视非法移民方面的收入可以部分抵消掉行政令的影响。2021年3月，GEO集团在宾夕法尼亚州的一处惩教设施在合同到期后，转移了拘押人员，但最近该集团又宣布，这里将很快接收被拘留的非法移民。

美国公民自由联盟指出，私营监狱公司仍然可以通过转包的方式获得联邦合同。例如，加州麦克法兰市与美国联邦法警局签署拘留合同，然后再分包给GEO集团。美国惩教公司在堪萨斯州和俄亥俄州也有类似的做法。

美国犯罪报告网站近日发布的一篇报道指出，美国的营利性监狱已成为强大的政治势力，威胁着司法系统的正常运转。共和党和民主党执政的州都存在私营监狱，“这不是由谁执政就能改变的状况。”

“把奴隶制在监禁的条件下合法化了”

美国公谊服务委员会在其发表的名为《美国监狱中的酷刑》报告中说：“国际条约、公约和宣言为囚犯的待遇提供了基本准则，但美国刑事司法系统经常忽略它们。与此同时，美国却在不停地批评其他国家侵犯囚犯权利与安全的行为。”

分析人士指出，美国私营监狱产业形成了一个严密而庞大的利益链条，“本质上是权力和资本勾结的产物”。美国审判项目组织分析师阿什莉·涅利斯强调：“显而易见的是，美国大规模监禁的结果不是偶然发生，而是通过坚持‘压制他人’的主流白人文化制定的政策设计出来的。”资本利益集团通过献金、游说，摆脱政治和法律上的约束；激烈党争为轮流坐庄推卸责任、利益集团操控公权力提供了制度温床。美国惩教公司发言人瑞安·古斯廷说：“过去40年来，我们一直与民主党和共和党政府合作，这一事实证明了我们提供服务的质量以及政府的真正需求。”

纽约城市大学教师白兹·德林辛格认为，美国宪法第十三修正案是该国历史上最诡异的法律之一，“它虽然规定了奴隶制为非法，但留下一个很大的漏洞，即惩罚罪犯时的奴隶制并不违法，其后果就是把奴隶制在监禁的条件下合法化了。”美国社会活动家邦妮·克内斯讽刺说，对于一些有色人种而言，这个国家认为他一文不值。“但当他被关进监狱，他突然就可以（为私营监狱）带来每年两三万美元的利润。”

美国全国城市联盟主席、新奥尔良市前市长马克·莫里亚尔认为，“对于美国的监禁体系来说，正义越发无足轻重，经济利益成为追逐目标。”美国联邦众议员劳尔·格里哈尔瓦呼吁禁止私营监狱，他指出“正义不可以出售”，长久以来，美国私营监狱和拘留中心一直受益于利润丰厚的政府合同，从成人和儿童的苦难中获利。“他们创造了不正当的利润激励，助长了大规模监禁危机。是时候采取行动结束私营监狱了。”

（本系列到此结束）

《 人民日报 》（ 2022年03月17日 17 版）

(责编：白宇、胡永秋)