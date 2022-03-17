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中外专家联合研讨残障组织赋能与残障权利发展

2022年03月17日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月16日电  （记者王莉）16日，联合国人权理事会第四十九届会议云上边会“残障组织赋能与残障权利发展”以线上线下相结合方式举行。会议由中国人权研究会主办，武汉大学人权研究院、武汉大学国际法治研究院等机构联合承办。多位专家围绕残障组织赋能、残障人权利保障发展等主题展开讨论，120余人参与了本次会议。

　　武汉大学人权研究院院长张万洪说，党的十八大以来，中国政府出台一系列保障残障人权利的政策措施，关心帮助残障人的社会氛围更加浓厚，残障事业发展进入了快车道，残障人获得感、幸福感、安全感持续提升，残障事业整体发展水平迈上了一个新台阶。

　　澳大利亚新南威尔士大学法学院教授安德鲁·伯恩斯呼吁残障领域和老龄领域的研究者、权利倡导者加强交流与合作，以推动制定更加全面综合的人权框架。新西兰怀卡托大学教育学院副教授帕西·弗劳利说，为了确保《残疾人权利公约》的履约效果，需通过一线的调查走访，多了解残障者的需求，形成研究报告和政策建议，最好由残障者全程参与其中。

　　与会专家们通过分享多种形式的残障组织赋能策略，探索发展和实现残障权利的有效模式。他们一致认为，来自世界各地的专家交流经验，相互启发残障组织的赋能策略，必将为彰显人类共同价值、倡导残障平等权利、促进世界人民的团结发展作出更大贡献。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月17日 03 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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