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“在中国发展的信心更坚定”（见证·中国机遇）

本报记者  张矜若
2022年03月17日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中国政府鼓励技术创新，给跨国企业带来很大的业务发展空间。”日本爱普生公司相关负责人深石明宏表示，得益于5G技术、人工智能、数字支付等手段的充分应用，技术创新正给人们的工作生活带来“质的提升”。面对中国市场用户快速增长且多样化的需求，爱普生正努力把自身的创新能力与中国伙伴的优势相结合，为中国用户带来高效、环保、可持续的产品及方案。

　　从上世纪80年代进入中国市场起，爱普生的在华业务经历了贸易往来、投资建厂和全面布局三个阶段，截至目前，已在中国建立起完善的制造、销售和服务网络，累计投资超过8.22亿美元，员工逾1.1万人。“技术创新快速推动行业及产业的发展，给用户带来了更高质、更便捷的智慧生活。在此过程中，中国市场的快速发展为爱普生带来了难得的发展机遇。”

　　跳跃灵动的九色鹿在绿色森林中奔跑，它身后，一群身背弓箭的武士紧追不舍；随着乐声，“飞天”衣袂轻盈，翩跹起舞……第四届中国国际进口博览会上，借助3D光雕数字技术和4K高清投影，爱普生与北京中创文旅集团用数字技术再现敦煌文化艺术魅力，共同打造了一场“遇见敦煌”光影秀。

　　深石明宏表示：“爱普生认同中国提出的‘双碳’目标，也致力于脱碳、资源循环和环境友好型技术的开发。我们将通过研发绿色技术，替换当前产业链中高消耗的生产生活方式，带动绿色生产链、绿色生活形态。我们相信这也会是我们未来业务的增长点之一。”

　　中国坚定实施扩大内需战略，同时，持续扩大对外开放，营商环境不断优化，产业配套能力不断增强。深石明宏表示，在中国，跨国企业办理业务的流程更加简化优化。中国政府还通过行业协会，积极为在华外企进行相关政策解读，切实解决其实际需求。“疫情防控期间，相关部门为我们提供包括防疫物资采购、疫苗接种、企业社保费用减免等帮助，这些都让我们感受到中国政府的支持与善意。我们在中国发展的信心更坚定，也愿意与中国合作伙伴一道，共同助力行业创新。”深石明宏说。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月17日 03 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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