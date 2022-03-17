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全国人大外事委员会发言人就美国“2022财年综合拨款法案”涉华消极条款发表谈话

2022年03月17日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京3月16日电  3月16日，针对美国“2022财年综合拨款法案”签署成法，全国人大外事委员会发言人尤文泽发表谈话。全文如下：

　　当地时间3月15日，美方不顾中方多次严正交涉，执意将含有涉台、涉港、涉藏、涉疆等多项涉华消极条款的“2022财年综合拨款法案”签署成法，严重损害中国国家利益，粗暴干涉中国内政。我们对此坚决反对。

　　世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是历史和法理事实。任何正确标示台湾地区的地图，都基于上述事实。美方妄图借所谓台湾地区地图问题大搞政治操弄，制造“两个中国”和“一中一台”，是对一个中国原则的挑战和破坏，是极其危险的政治挑衅。涉港、涉藏、涉疆事务纯属中国内政。美方借有关问题干涉中国内政、遏制中国发展、破坏中国国家安全和社会稳定的图谋不可能得逞。

　　中国维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。我们强烈敦促美方充分认清有关涉华消极条款的严重危害性，停止纵容支持“台独”行径，停止借有关问题干涉中国内政。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月17日 03 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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