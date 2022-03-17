刘豫锡

今年是非洲联盟成立20周年。2月5日，习近平主席致电第三十五届非洲联盟峰会，向非洲国家和人民表示热烈祝贺，体现了中非牢不可破、历久弥坚的深厚友谊。

非盟前身是成立于1963年的非洲统一组织。2002年7月非盟举行第一届峰会，正式取代非洲统一组织，成为全非最具代表性和权威性的政府间组织。20年来，非盟高举联合自强旗帜，积极探索适合非洲的发展道路，推动区域一体化建设取得重要成果，协调非洲国家团结抗击新冠肺炎疫情，有力维护非洲和平、稳定与发展，带动非洲国际影响力和地位持续提升。

中国与非盟是推动构建高水平中非命运共同体、维护国际公平正义的重要伙伴。中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。相似的历史遭遇、共同的奋斗历程、一致的发展任务，将双方紧密联系在一起。非盟成立以来，中国与非盟关系不断迈上新台阶。双方高层互访频繁，2008年建立中国—非盟战略对话机制，政治互信不断加深。2012年，中国援建的非盟总部大楼落成，成为中非合作新的丰碑。2015年和2018年，中国驻非盟使团、非盟驻华代表处先后开馆，双边关系得到进一步巩固。

新冠肺炎疫情发生后，中国与非盟相互声援、并肩战斗。2020年2月，非盟部长理事会发表公报支持中国抗疫努力，是全球首个重要地区组织和整个洲域公开给予中国声援。中国向非洲国家和非盟提供了百余批抗疫物资援助。中国援建的非洲疾控中心总部一期项目提前开工，并于去年完成封顶。中国与非盟签署共建“一带一路”合作工作协调机制的谅解备忘录，标志着双方共建“一带一路”进入了实施落地的新阶段，为中非合作共赢、共同发展注入新动力。去年11月，习近平主席在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上宣布中非务实合作“九项工程”，其中包括再向非洲提供10亿剂新冠疫苗，帮助非洲加强公共卫生能力建设。

当前，百年变局和世纪疫情交织，全球治理体系正经历前所未有的深刻调整。习近平主席审时度势、高瞻远瞩，提出全球发展倡议，推动国际社会切实重视包括非洲国家在内的广大发展中国家的特殊处境，共同应对新冠肺炎疫情给全球发展带来的新挑战。这一倡议得到非洲国家的热烈响应。中方欢迎非盟和广大非洲国家加入全球发展倡议，并愿推动倡议同非盟《2063年议程》深入对接。全球发展倡议将成为促进中非合作的又一助推器，为非洲实现经济复苏和可持续发展发挥积极作用。

历史和现实证明，中非关系不是一天就发展起来的，也不是别人赐予的，而是中非长期以来风雨同舟、患难与共，一步一个脚印走出来的。中非27亿人民的磅礴力量不可阻挡。中非合作将不断增进中非人民福祉，创造共同发展、共同繁荣的美好明天。

（作者为中国驻非盟使团团长、大使）

《 人民日报 》（ 2022年03月17日 03 版）

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