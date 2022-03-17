本报3月16日电 （记者孙广勇）记者从老中铁路有限公司获悉：截至2022年3月12日，中老铁路开通运营100天，老挝段发送旅客18万多人次，运输货物24万多吨，极大便利了沿线民众出行，有力激活了沿线经济。

中老铁路开通以来，客运需求持续上升。截至3月10日，中老铁路老挝段累计开行动车374列，累计发送旅客182490人。老中铁路有限公司不断强化客运组织管理，通过加开列车、延长预售票时间、增加席位复用和售异地票功能、调整车站票额分配、在主要城市开设售票点等举措，持续优化客运产品，不断提升客运服务质量，充分保障老挝民众出行需求。针对万象至琅勃拉邦间客运需求，列车由每周五、六、日开行调整至每日开行；在万象市设立售票点，极大地便利了市区民众购票。

在客运需求旺盛的同时，中老铁路货运量不断攀升。截至3月10日，中老铁路老挝段累计开行货物列车405列，其中跨境列车401列，发送货物244238吨，最高日发送货物6977吨。中老铁路开通后，老中铁路有限公司逐步开通了万象南、纳堆、万荣、琅勃拉邦站的货运业务，通过简化货运办理流程，实施“门到门”运输服务，加强与老挝海关等政府部门沟通协作，实现货物快速通关，充分保障货物运输顺畅、快速，同步研究开行跨国班列“澜湄快线”，着力打造中老铁路运输优质品牌。中老国际货运班列加密开行，发运目的地涵盖泰国、缅甸、马来西亚等10余个国家，货品种类达100多种，发往中国的货物主要有天然橡胶、大米、木薯粉、木炭、铁矿石等，运往老挝的货物主要有日用百货、化肥、机电产品等以及过境运往泰国的冷链产品。

中老铁路打通了连接老挝与中国、泰国及周边国家的运输大通道，逐步形成大物流、大市场、大开放新格局，为推动老挝变“陆锁国”为“陆联国”提供了稳定可靠的运输支撑，驱动老挝经济社会发展、服务“一带一路”建设作用更加凸显。

《 人民日报 》（ 2022年03月17日 03 版）

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