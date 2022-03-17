本报记者 谢亚宏

“北京成为全球首个‘双奥之城’，体现出国际社会对中方组织能力、协调能力的充分认可。北京冬奥会、冬残奥会成功举办，这是令人钦佩的成就。”2026年冬奥会举办地之一意大利科尔蒂纳丹佩佐市市长盖迪纳在接受本报记者专访时表示，希望加强与中方的联络和沟通，借鉴中方经验，做好下一届冬奥会的筹办工作。

北京冬奥会闭幕式上，盖迪纳与米兰市市长一起从国际奥委会主席巴赫手中接过奥林匹克会旗。“我对北京冬奥会闭幕式记忆犹新，整场演出充分体现了中国特色和传统，展现了奥林匹克精神和‘世界大同，天下一家’理念，令人感动。”盖迪纳说。

“去年年初，科尔蒂纳丹佩佐举办了世界高山滑雪锦标赛，因此我对在当前疫情形势下举办一届国际体育赛事的难度深有体会。北京冬奥组委完美通过了考验，举办了一届精彩的奥运盛会，留下了无数激动人心的瞬间。”盖迪纳说，在他的首次访华之旅中，来自中国民众的热情和善意深深感动了他，“我深刻感受到，中国人民对举办这届冬奥会给予了充分支持”。

北京冬奥会的许多场馆来自2008年的北京夏奥会，不仅实现了可持续利用，同时有技术上的升级改造，充分满足了比赛需求，盖迪纳对此高度赞赏：“我们将致力于延续这样的绿色愿景——科尔蒂纳丹佩佐也将改进和利用已有设施，比如冰壶比赛就将再次在现有的奥林匹克冰上体育场举行。”

科尔蒂纳丹佩佐曾于1956年举办过冬奥会。盖迪纳表示，在70年后再次举办冬奥会，让当地民众充满期待与自豪。“此次冬奥会规模将更大，所以我们非常期待与中方加强经验交流与合作。”在盖迪纳看来，中国通过举办冬奥会“带动3亿人参与冰雪运动”，也为科尔蒂纳丹佩佐开拓旅游市场创造更多机会。“我们的城市坐落在世界自然遗产——多洛米蒂山的中心地带，旅游资源丰富，冰雪运动的历史也十分悠久。我们相信，2026年冬奥会能够进一步推动本地旅游业和相关基础设施的发展。”

盖迪纳介绍，科尔蒂纳丹佩佐已经开设了中文版旅游网站，并考虑在中文社交媒体上开设账号进一步推广。“今年是意中文化旅游年，科尔蒂纳丹佩佐一定能在推动两国体育和旅游等领域的合作上，发挥更大作用。”

（本报罗马3月16日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月17日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)