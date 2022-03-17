中国全国两会不仅是中国政治生活的大事，也是世界观察中国的窗口。国际社会高度评价中国共产党坚持以人民为中心的发展思想，认为中国共产党正团结带领中国人民锐意进取，创造更加美好的未来。

波兰新左翼党副主席安杰伊·舍伊纳曾多次赴华考察，他表示：“中国共产党和中国政府总是在不断思考如何提高人民生活水平。”中国共产党坚持人民至上的执政理念，在发展中注重兼顾效率与公平，努力实现公平正义，这是中国经济充满活力、国家快速发展的重要原因。

长期关注中国发展的美国库恩基金会主席罗伯特·库恩认为，坚持以人民为中心的发展思想体现了中国共产党一以贯之的执政理念。“研究中国政府制定的具体政策，人们会发现以人民为中心的内涵。”

全球知名公关咨询公司爱德曼近期发布“爱德曼信任度晴雨表”显示，2021年中国民众对政府信任度达91%，在28个受访国中名列榜首。哈佛大学肯尼迪学院连续十年在中国开展的民调结果也显示，中国民众对政府满意度连年保持在90%以上。

波兰前副总理格热戈日·科沃德科感慨：“中国共产党坚持以人民为中心的发展思想并得到人民的支持，是中国能够不断取得发展成就的关键。”

肯尼亚南南合作智库负责人斯蒂芬·恩德格瓦表示，面对新冠肺炎疫情挑战，中国共产党和中国政府坚持人民至上、生命至上，尽全力保障人民生命安全和身体健康，保证经济正常运转，人民生活迅速恢复。这是中国共产党坚持以人民为中心的发展思想的生动诠释。

英国巴斯市副市长余德烁1999年曾到访湖南省株洲市茶陵县下东乡长乐村，当时的茶陵县还戴着国家级贫困县的帽子，基础设施比较落后，人民生活水平不高。2019年余德烁再访长乐村时，通往村子的公路修好了，村民翻盖了房子，屋里家电俱全，村里的小学也旧貌换新颜。“茶陵县‘脱贫摘帽’，说明中国精准扶贫政策奏效了，这就是以人民为中心的发展思想的具体体现。”余德烁说。

西班牙东亚问题专家圣地亚哥·卡斯蒂约曾多次到访中国，见证了一些贫困地区的民众脱贫致富。“中国共产党把脱贫攻坚摆在治国理政突出位置，汇聚各方力量，取得显著成就，充分体现了中国特色社会主义制度的优越性。”

北京冬奥会全部场馆达到绿色建筑标准，赛时常规能源100%使用绿电，成为首届“碳中和”冬奥会。在墨西哥国立自治大学国际问题专家伊格纳西奥·马丁内斯看来，中国大力推动绿色低碳转型，扎实推进碳达峰碳中和，“绿色冬奥”是中国坚持以人民为中心推进生态文明建设的生动缩影。

西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特利亚认为，始终将人民利益放在首位，可以催生巨大的发展动力，“中国经验为广大发展中国家提供了借鉴”。

中国坚持以人民为中心的发展思想，聚焦消除贫困、增加就业、改善民生，让共建“一带一路”成果更好惠及全体人民，也为各国经济社会发展作出实实在在的贡献。秘鲁国立圣马尔科斯大学教授路易斯·瓦斯奎兹·麦地那表示，共建“一带一路”向我们展示了通往基于平等合作、互利共赢的可行之路，这正是应对当前全球性挑战所需要的。

“发展为了人民，发展依靠人民。”巴基斯坦参议院国防委员会主席穆沙希德·侯赛因表示，中国共产党和中国政府带领人民推动国家经济社会发展，并让发展成果惠及人民，形成了良性循环。发展的中国又成为全球经济增长的重要引擎，也为巴基斯坦等发展中国家提供了值得借鉴的经验。

“坚持以人民为中心的发展思想契合时代潮流。通过坚持以人民为中心，中国实现了自身发展，并努力带动其他国家和地区进步，为后疫情时代世界经济复苏增添了信心和力量。”卡斯蒂约说。

联合国驻华协调员常启德高度评价中方提出的全球发展倡议，认为这是蕴含着中国全面建成小康社会宝贵经验的全球化表达，“一个更加普惠、平衡的全球发展图景，将因中国而增添强大动力”。

（本报北京、华沙、华盛顿、约翰内斯堡、布鲁塞尔、马德里、墨西哥城、伊斯兰堡3月16日电 记者车斌、于洋、李志伟、闫韫明、任彦、陈晓航、彭敏、谢佳宁、程是颉）

《 人民日报 》（ 2022年03月17日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)