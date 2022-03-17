3月16日，日本东京JR横须贺线因地震停车，乘客被困车厢中（手机摄影）。新华社发（孙佳林 摄）

新华社东京3月17日电（记者姜俏梅）日本福岛县附近海域16日夜间发生7.3级地震，日本气象厅对福岛县和宫城县沿海地区发出海啸警报。

据日本气象厅消息，此次地震发生在当地时间16日23时36分（北京时间22时36分），震中位于北纬37.7度、东经141.7度，震源深度60公里，震级为7.3级。福岛县和宫城县最大震度达到6强，远离震源地的东京地区震感强烈。气象厅向福岛县和宫城县沿海地区发出海啸警报，预计海啸高度1米左右。

3月16日，地震导致东京市新桥附近的商业街停电。新华社/共同社

日本内阁官房长官松野博一17日凌晨在记者会上说，福岛县和宫城县地区接到大量报警电话，政府正全力收集地震相关信息。他提醒福岛县和宫城县沿海地区居民远离海岸并保持警惕，未来一周可能再次发生震度达6强的地震。

据日本广播协会报道，东北新干线列车在福岛站至白石藏王站区间发生脱轨，部分车厢倾斜，目前伤亡情况不明。福岛第一核电站5号涡轮机房出现火灾警报，消防部门前往现场后没有发现火情。福岛第二核电站1号和3号机组乏燃料池冷却泵停止工作。

福岛市一住宅墙体因地震受损（3月16日摄）。新华社/共同社

东京电力公司发布消息说，截至17日零时，该公司辖区内有209万用户停电。另据东北电力公司发布的消息，截至17日零时10分，宫城县、福岛县、岩手县、青森县、新潟县有15.6万用户停电。

据日本道路交通信息中心发布的信息，因地震后安全检查，东北高速公路、常磐高速公路以及磐越高速公路部分路段禁止通行。

福岛市一住宅墙体因地震受损（3月16日摄）。新华社/共同社

日本气象厅设定的地震震度共10个等级，由弱到强分别为0至4级、5弱、5强、6弱、6强和7级。

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