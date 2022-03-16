人民网约翰内斯堡3月15日电 （记者闫韫明） 当地时间3月15日，中国第25赴刚果（金）维和部队高标准通过了联合国刚果（金）稳定特派团（简称联刚稳定团）医疗专项核查，这是该批维和部队部署到任务区以来的第一次医疗专项核查，赢得了检查组高度赞誉。

据了解，中国第25赴刚果（金）维和部队由工兵和医疗两支分队组成，此次专项核查旨在检查联刚稳定团各维和部队医药设施及医疗救护能力，确保部队官兵身体健康，能够有效完成各项维和任务。

核查组由联刚稳定团首席医疗官、联刚稳定团部队总医疗官及随行人员共计5人组成，现场查看我维和部队医疗区布局、隔离区设置、医疗设备性能、药品使用管理等情况，并认真听取了卫生医疗工作报告。

此外，核查组还采取实地查看、实物检测、操作演示的方式，对我维和部队营区环境、储水设施、净水设备等进行检查。经核查，我维和部队所有医疗类装备器材的性能及医护人员的救治能力均达到或超过联合国规定标准，能胜任职责范围内的医疗救护任务。

核查组组长拉吉布·迪奥上校在交流会上高度评价中国维和部队在卫生防疫方面所做的工作。他表示：“中国维和部队纪律严明，工作标准很高，医疗设施完备，医护能力精湛，各项医疗规章制度及处置流程掌握得很全面，在任务区树立了很好的典范！”

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