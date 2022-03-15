人民网里约热内卢3月14日电 （记者吴杰）3月14日，由中国驻哥伦比亚大使馆、哥伦比亚文化部、哥伦比亚体育部、“VR中国”共同主办的2022年“VR中国”“相聚冬奥 共享未来”中国—哥伦比亚全国绘画大赛举办线上颁奖典礼。中国驻哥伦比亚大使蓝虎，哥文化部长玛约洛，体育部长埃雷拉，中国教育部前副部长赵沁平院士，哥旅游部前副部长鲁埃塔大使，哥环境部前副部长、公立及私立大学校长委员会主席加维里亚及5000多名观众出席。

蓝虎表示，北京冬奥会恰逢中国农历新年，来自近70个国家和国际组织的约170位官方代表、91个国家和地区的近3000名体育健儿圆梦冬奥，为世界奉献出了一届激动人心的奥林匹克盛会。绘画大赛的选手将冰墩墩、雪融融、中国龙、凤、大熊猫、长城、天坛、水立方等用作创作元素，中华文化与奥林匹克精神在选手们的画作上相汇相融。“相聚冬奥 共享未来”不仅永久镌刻在世界各国运动员、教练员心中，更永驻在每位参赛选手的佳品创作中，也必将共同载入中哥文化交流的历史画卷中。

玛约洛表示，哥中建交42年来，两国人民友谊日益加深，两国文化交流日益广泛。感谢中国驻哥伦比亚大使馆举办这场有意义的绘画大赛，为哥艺术家和绘画爱好者提供了施展才华、共筑梦想的大舞台。感谢选手们用自己的精品佳作，完美地诠释了“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克精神，为哥中携手共进、“一起向未来”描绘了美好蓝图。

埃雷拉表示，北京冬奥会不仅将哥中两国运动员紧紧联系在一起，还向世界精彩演绎了人类文明的感人故事。选手们的作品，充分展示了人类渴望团结、友好、和平、善良的精神，体现了人们对美好世界的向往。

据中国驻哥使馆文化参赞朱晓燕介绍，30位政要、大使、艺术家等中外名流组成了评委团，他们从22名成人专业组、26名成人业余组、36名青少年选手中，评出了各组的一二三等奖。本次比赛由哥中友协等中哥多家单位共同协办，获奖选手将获得“VR中国”提供的奖学金。

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