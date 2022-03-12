人民网联合国3月11日电 （记者李晓宏）当地时间3月11日，联合国安理会召开审议乌克兰生物安全问题会议。中国常驻联合国代表张军在会上发言表示，生物武器是大规模杀伤性武器，任何生物军事活动的信息线索都应引起国际社会的高度关切，中方敦促乌克兰生物安全相关方作出全面澄清，并接受多边核查。

张军表示，乌克兰形势仍在急剧演变，复杂性和敏感性不断上升。当务之急还是要加大外交努力，缓和紧张局势，推动乌克兰问题尽快回到政治解决的轨道上来，同时防止出现大规模人道主义危机。停火止战是国际社会的普遍愿望，和平谈判是唯一可行的现实手段。近期俄乌已进行多轮直接对话谈判，两国外长昨天举行高级别会晤，这都是向和平目标迈出的积极步伐。国际社会要继续鼓励和支持俄乌谈判并为此创造必要环境和条件。中方将同国际社会一道，继续为缓和局势、谋求和平作出努力。

张军表示，中方高度重视生物安全问题，一贯主张全面禁止和彻底销毁包括生物武器和化学武器在内的一切大规模杀伤性武器，坚决反对任何国家在任何情况下研发、拥有或使用生物武器和化学武器，敦促尚未销毁库存化武的国家尽快完成销毁。《禁止生物武器公约》的宗旨和目标必须得到严格遵守。

张军强调，生物武器是大规模杀伤性武器，任何生物军事活动的信息线索都应引起国际社会的高度关切。中方关切地注意到俄方公布的相关文件。遵守《禁止生物武器公约》是所有缔约国的义务，俄方提出的关切应得到妥善解决。中方敦促相关方切实履行公约义务，作出全面澄清，并接受多边核查。中方注意到媒体报道，世界卫生组织已经建议乌克兰政府销毁实验室的病原体，以防止疾病传播。中方期待了解更多具体信息。当前形势下，为了民众健康，确保相关实验室的安全十分重要。

张军指出，美国代表在发言中对中国进行无理指责，中方对此坚决反对。国际社会对美方生物军事活动早有严重关切。美国在全球有336个实验室，这是美方向《禁止生物武器公约》缔约国大会提交的数据。美方一直主张公开透明。如果美方认为有关信息是假的，完全可以公布有关证据，作出澄清，以便国际社会作出评判。

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