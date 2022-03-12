人民网开罗3月11日电 （记者沈小晓）3月9日，中国驻埃及使馆举行专题记者会。廖力强大使以网上直播形式，介绍中埃关系，阐述中方对当前乌克兰问题的立场，宣介正在进行的两会热点以及北京冬奥会和冬残奥会等情况。使馆发言人李志敏参赞主持记者会。

廖力强大使表示，新年伊始，中埃关系发生了几件大事：首先是2月初塞西总统专程赴华参加北京冬奥会开幕式，并与习近平主席举行会晤，就进一步发展中埃全面战略伙伴关系达成战略共识。二是在两国领导人的关心下，中埃抗疫合作不断取得新进展，中方决定今年分批次向埃方捐赠一批新冠疫苗，帮助埃及实现今年中70％的接种目标。三是2月20日，中埃双方开展了首个三方合作，联合向加沙地带援助50万剂新冠疫苗，充分反映了中埃双方对巴勒斯坦人民的健康和巴勒斯坦问题的高度重视，也体现了中埃全面战略伙伴关系的高水平。

廖力强大使还结合详实数据和生动事例，回顾了2021年中埃在经贸、科技等领域取得的丰硕合作成果，表示中方愿同埃方进一步巩固政治互信，坚定相互支持，支持埃及办好2022年《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会，继续推动共建“一带一路”倡议同埃及“2030愿景”深度对接，就落实全球发展倡议开展合作。

关于北京冬奥会，廖力强大使表示，在中国和国际社会的共同努力下，北京冬奥会取得圆满成功，为世界贡献了一届简约、安全、精彩的奥运盛会。北京冬奥会的成功，为深受疫情困扰的人们注入了希望，为动荡不安的世界带来了信心。现在，各国运动员正在冬残奥会赛场上努力拼搏。我相信，冬奥期间汇聚起的团结与合作之光必将穿透阴霾和风雨，照亮人类携手前行的未来之路。

关于全国两会，廖力强大使表示，中国是一个拥有14亿多人口的大国，每年3月初举办的两会，是世界了解中国的重要平台和窗口。廖力强大使重点介绍了习近平总书记同两会代表委员们交流时，用5个“必由之路”深刻总结了新时代中国共产党和中国人民奋进历程的宝贵经验，又从中国共产党的坚强领导、中国特色社会主义制度的显著优势、持续快速发展积累的坚实基础、长期稳定的社会环境、自信自强的精神力量等五个方面，深刻阐明了中国发展具有的战略性有利条件。廖力强大使并结合李克强总理在政府工作报告中提到的重要数字介绍了中国的经济社会发展取得的重要成就。

关于乌克兰问题，廖力强大使阐述了中方立场并表示，中方一直关注乌克兰问题的演变并同各方保持密切沟通。冲突发生第二天，习近平主席应约同普京总统通话，提出愿看到俄乌双方尽早和谈。普京总统也作出积极回应。3月8日下午，习近平主席在同法国总统马克龙、德国总理朔尔茨举行视频峰会时指出，乌克兰局势令人担忧，中方对欧洲大陆重燃战火深感痛惜。中方主张，各国主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。中方愿同国际社会一道发挥积极作用。

廖力强大使强调，冰冻三尺非一日之寒，乌克兰问题发展至今有其复杂和特殊的历史经纬。当务之急一是要支持俄乌和谈，二是要防止出现大规模人道主义危机。王毅国务委员兼外长在2月25日即阐述了中方对乌克兰问题的五点立场，在两会记者会上又提出了化解乌克兰危机的四点主张和关于乌克兰人道主义局势的六点倡议。9日，应乌克兰方面请求，中国红十字会向乌克兰提供的首批人道主义援助物资已经启运。中方认为，形势越紧，和谈越不能停止；分歧越大，越需要坐下来谈判。中方愿继续为劝和促谈发挥建设性作用，也愿在需要时与国际社会一道开展必要的斡旋。

廖力强大使现场还回答了埃及记者的提问。在回答关于“如何评论美国借乌克兰问题歪曲中国形象”的提问时，廖力强大使表示，近来美方一再散布虚假信息，借乌克兰问题对中国进行污蔑抹黑。这些行为掩盖不了美方自身的责任，反倒暴露了美方借危机渔利的真实意图。美国声称推动北约东扩是为了维护和平，声称要防止欧洲发生战争，声称致力于危机的和平解决，这些都做到了吗？除了提供军事援助、加大军力威慑之外，美国做了哪些有利于和平的事呢？乌克兰问题演变到今天的这种局面，来龙去脉是很清楚的。解铃还须系铃人。希望危机的始作俑者切实承担起应尽责任，为缓和局势、解决问题拿出实际行动，而不是嫁祸于人。

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