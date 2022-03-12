新华社伊斯坦布尔3月11日电 通讯：涨薪难抵通胀 土耳其民众生活成本急剧上升

新华社记者王峰 沙达提

伊斯坦布尔是土耳其金融中心，也是土耳其人口最多的城市，有近2000万居民。它曾被认为是工作机会大把、生活物资富足的大都市，然而现在随着物价飞涨，在这里谋生已成为挑战。

伊斯坦布尔规划局报告显示，今年2月该市生活成本同比飙升66%，使其成为土耳其“最昂贵的”城市。在这里，一个四口之家平均月收入需要超过15300土耳其里拉（1美元约合14.2里拉），才能满足日常需要。

“在伊斯坦布尔很难谋生，尤其是对那些拿着最低工资、租房住的人来说。”伊斯坦布尔欧洲区费里柯伊附近一个街区集市的商贩艾登说，“我们是一个四口之家，刚刚能维持温饱，勉强生活。”

艾登介绍，这个集市每周开市两次，不久前还到处都是商贩，如今大多数商贩选择不出摊，因为收入不够支撑开支。

商贩杰马尔·古德尔说：“这集市都空了，人们没有购买力。不久前，我的黄瓜是一公斤12里拉买入，15里拉卖出；现在则是17里拉买入，20里拉卖出。”古德尔说，他从1967年以来一直做着同样的买卖，现在是“最艰难的时候”。

近年来，土耳其经济增长乏力，加之新冠疫情影响，本币里拉不断贬值，通胀持续攀升。土政府一直维持降低利率的非传统金融操作，里拉一直处在下降通道。今年俄乌冲突爆发以来，国际市场石油、金属等生产资料价格不断上涨，导致土耳其通胀形势进一步恶化。

土政府最近将该国每月最低工资标准提高50%至4250里拉，退休人员工资也上涨了30.5%。然而，2月土耳其通胀率高达54.4%，是2002年以来最高水平。

75岁的伊斯坦布尔居民奇莱尔·萨夫昆说，每周都要花更多的钱才能装满购物袋。她和丈夫努力维持着一个五口之家，包括他们的孙子，两份养老金顶多9500里拉。“每个月的花销都在增长。我不再去小卖店了，那里价格高，奶酪和其他各种早餐食品都很贵。”

此外，受土耳其高通胀率和乌克兰局势影响，土耳其市场黄金价格近日也大幅飙升。

雷沙特·耶尔马兹在伊斯坦布尔大巴扎从事黄金和外汇生意已经有40年了，他说，不仅黄金价格飙升，包括白银在内的其他贵金属价格也大幅上涨。

从出生到婚礼，黄金在土耳其习俗中占有举足轻重的地位。40岁的伊斯坦布尔居民塞夫达·厄兹代米尔说，由于金价上涨，那些正在筹备婚礼和准备迎接新生儿的家庭都在购买纯度较低的Ｋ金。

土耳其财政部长努尔丁·内巴蒂此前表示，受成本上升、汇率滞后效应以及全球能源价格等因素影响，该国通胀率预计将居高不下。他说：“通过政府实施相关措施，预计到年底通胀率会有明显下降。”

不久前，土耳其宣布新经济措施，以减轻人们在高通胀下生活成本飙升的负担。根据计划，基本食品增值税已从原来的8%降至1%。政府还承诺向企业和出口商提供信贷支持，并推出移动应用程序，帮助百姓选购负担得起的产品。

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