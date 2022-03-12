新华社北京3月12日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫11日表示，不排除俄罗斯和乌克兰两国元首会晤的可能性。美国以及七国集团当天宣布对俄进一步制裁措施。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫11日对媒体表示，不排除俄乌元首会晤的可能性。谈判代表团和部长们应首先尽自己的力量，使两国元首不是为了对话而见面，而是为了结果而见面。佩斯科夫说，俄方已向乌方提出明确要求，涉及北约东扩、顿巴斯地区人民安全等问题。只要俄方要求得到满足，围绕乌克兰的危机以及俄罗斯与西方的紧张关系将会结束。

——美国总统拜登11日签署一项行政令，内容包括：禁止美国从俄罗斯进口鱼类等海鲜制品、酒精饮料、非工业钻石及其他由美国务院、商务部和财政部商定的俄罗斯产品；禁止从美国境内或由美国人以任何形式向俄出口、销售或供应奢侈品及商定的其他产品；禁止美国对商定的俄经济领域进行新的投资；禁止在美国境内或由美国人批准、筹资、协助或担保任何别国与俄交易。

——七国集团成员国11日发表联合声明表示，将取消各自对俄罗斯关键产品实行的最惠国待遇，并阻止俄罗斯从国际货币基金组织、世界银行和欧洲复兴开发银行等全球主要多边金融机构获得融资。成员国还准备进一步限制俄关键商品和技术的进出口贸易。

——俄罗斯总统普京11日与到访莫斯科的白俄罗斯总统卢卡申科举行会晤。普京表示，制裁是加强俄经济和技术主权的机遇期。苏联也曾一直在制裁下，却发展起来并取得成就。卢卡申科表示，西方的制裁都是非法的，遏制俄罗斯和白俄罗斯发展的企图一直存在，但两国一定会克服困难。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫11日表示，俄方当天使用远程高精度武器打击乌克兰军事基础设施，使两处军用机场瘫痪。自俄方开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方3346处军事基础设施目标。

——俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫11日发表声明说，俄方当天开放针对基辅等5个乌克兰城市的10条人道主义通道。自开展特别军事行动以来，俄方在没有乌方参与的情况下已对超过22.3万人进行撤离。乌克兰副总理伊琳娜·韦列修克11日表示，乌方当天计划在顿涅茨克、基辅州等地区开辟11条人道主义通道。

——欧盟成员国领导人非正式会议10日至11日在法国凡尔赛宫举行。就乌克兰申请加入欧盟一事，会议11日通过的《凡尔赛宣言》表示，欧盟委员会将根据相关规定提出意见。在此期间，欧盟将进一步深化与乌克兰的伙伴关系。此外，宣言还表示欧盟将采取进一步措施增强防御能力、减少对俄能源依赖。会议10日针对乌克兰局势发表声明说，欧盟及其成员国将继续向乌克兰提供政治、财政、物资和人道主义支持，并承诺在冲突停止后支持乌克兰重建。

——据芬兰总统府11日发布的新闻公报，芬兰总统尼尼斯托当天分别与俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基通电话。尼尼斯托在与普京的通话中表达了对乌克兰人道主义局势的担忧，与泽连斯基重点讨论了平民撤离以及核设施安全问题。

——北约秘书长斯托尔滕贝格11日在会见土耳其外长恰武什奥卢时，对土耳其在俄乌之间展开斡旋表示欢迎。土耳其总统埃尔多安当天在第二届安塔利亚外交论坛开幕式上发表讲话说，当前“火上浇油对谁都没有好处”，“希望武器能尽快消音”。

——七国集团成员国农业部长11日举行线上特别会议，讨论乌克兰局势对全球粮食安全的影响。会议声明说，俄乌冲突使相关区域以及全球范围内的粮食安全承受更大压力。为防止出现粮食危机，必须采取人道主义援助等措施。（参与记者：黄河、熊思浩、李东旭、徐永春、华迪、李奥、刘芳、许缘、邓仙来、陈静、徐谦、李超、朱晟）

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