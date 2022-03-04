新华社北京3月3日电 综合新华社驻外记者报道：据今日俄罗斯通讯社3日援引白俄罗斯外交部消息报道，俄罗斯与乌克兰当天在白俄罗斯开始第二轮谈判。俄外交部长拉夫罗夫当天表示，俄方无意进行核战争。

——据今日俄罗斯通讯社3日援引白俄罗斯外交部消息报道，俄罗斯与乌克兰的第二轮谈判在白俄罗斯境内的别洛韦日森林开始。

——俄罗斯外交部长拉夫罗夫3日对媒体表示，有关核战争的想法只存在于西方政客脑中，俄方无意进行核战争。他说，俄方计划将针对乌克兰的“去军事化”任务进行到底，消除对俄构成威胁的武器设施。俄方愿与乌方谈判，与此同时会继续推进相关行动。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫3日表示，自俄开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌克兰1612处军事基础设施。

——乌克兰武装部队总参谋部3日在社交媒体上发布声明说，俄罗斯军队夜间继续进攻乌首都基辅等多个城市，部分城市遭到导弹攻击。乌通社当天援引乌空军发布的消息说，2日有30多架俄军战斗机进入乌领空。乌防空部队击落了俄军3架固定翼飞机和2架直升机。

——乌克兰南部赫尔松州州长拉胡塔3日在其社交媒体账号上说，俄罗斯军队已控制赫尔松州政府大楼，乌方人员正等待人道主义援助。

——欧盟委员会主席冯德莱恩3日在罗马尼亚首都布加勒斯特表示，欧盟已启动审议乌克兰入盟申请的程序。她在与罗总统约翰尼斯会晤后举行的联合新闻发布会上说，“我们将密切与乌克兰的外交和经济关系”，正在努力使乌克兰的能源网与欧盟的能源网相连接。

——俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫2日表示，俄方愿意同各方一道帮助平民撤离乌克兰。俄方已安排俄国内机场，为各国飞机接回从乌克兰撤到俄罗斯的侨民提供便利。米津采夫同时向国际组织和乌方发出呼吁，希望尽快在乌克兰建立人道主义通道，让愿意撤离的人尽快离开。

——德国总理朔尔茨2日在耶路撒冷表示，应该通过谈判化解俄乌冲突。朔尔茨当天在与以总理贝内特举行的联合记者会上说，俄乌冲突持续将导致更多基础设施受损，更多平民和军人付出生命代价，应该通过谈判化解冲突。他还表示，德国不会军事介入俄乌冲突。贝内特也呼吁俄乌双方通过谈判结束冲突。（参与记者：李东旭、李铭、李奥、林惠芬、吕迎旭、王卓伦）

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