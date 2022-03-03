人民网北京3月3日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持3月3日例行记者会。记者会实录如下：

湖北广播电视台记者：据报道，3月2日，网络安全企业360公司发布《网络战序幕：美国国安局NSA（APT-C-40）对全球发起长达十余年无差别攻击》的报告，批露NSA利用网络武器对中国、英国、德国、法国、波兰、日本、印度、韩国、阿联酋、南非、巴西等全球47个国家及地区403个目标开展网络攻击。此前，360公司还发布过APT-C-39报告，曝光美国中央情报局对中国发动大规模网络攻击。请问，中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到360公司的有关报告，谴责报告曝光的恶意网络活动，再次强烈敦促美方作出解释，并立即停止此类活动。中方将采取必要措施维护中国的网络安全和自身利益。

360公司此前曾经发布APT-C-39报告，上周北京奇安盘古实验室刚发布美对中国网络攻击报告，再到这次APT-C-40报告。这一系列报告表明，美对中国进行了大规模、长时间、系统性的网络攻击，严重危害中国关键基础设施安全、海量个人数据安全以及商业和技术秘密，严重影响了中美在网络空间的互信。相关报告显示，美国在网络空间没有遵守任何国际规则，也彻底抛弃了中美2015年达成的网络安全双边共识。

具有讽刺意味的是，作为全球头号“黑客帝国”，美还以“受害者”形象，误导国际社会，试图主导网络安全国际议程。美方发起了“打击勒索软件倡议”，酝酿成立所谓“未来互联网联盟”，成立各种小圈子讨论供应链安全问题。值得注意的是，美方近来还以提升网络能力为由，加大与中国部分周边国家的网络安全合作，包括东亚、东南亚、南亚和中亚。根据中国网络安全公司的系列报告，很多与美有合作的国家也是美国网络攻击目标。

网络空间是人类的共同家园，网络攻击是全球面临的共同威胁。中方再次强烈要求美国停止针对中国和全球的网络窃密和攻击，切实采取负责任的态度，与各方一道共同维护网络空间和平与安全。

《中国日报》记者：据报道，近日，美常驻联合国代表团发表声明称，根据《联合国和美国关于联合国总部的协定》，美将驱逐12名俄罗斯常驻联合国代表团外交官，原因是相关人员从事危害美国家安全的间谍行动。请问中方对此有何评论？

汪文斌：中方对美方做法感到关切，希望美方就此作出详尽说明。作为联合国东道国，美方应当善意履行《联合国和美国关于联合国总部的协定》，为会员国外交官正常履职提供应有的便利和保障，而不应滥用东道国权力，随意单方面作出决定。

彭博社记者：周三，联合国大会投票赞成谴责俄罗斯入侵乌克兰，并要求俄撤军。中国是投弃权票的会员国之一。外交部能否对此作出解释？

汪文斌：中国常驻联合国代表张军大使已就中方的投票立场作了解释性发言。

中方在乌克兰问题上的基本立场是一贯、明确的。我们始终主张尊重各国主权和领土完整，根据联合国宪章宗旨和原则和平解决国际争端。当前最重要的是尽可能缓解当地局势，避免冲突升级甚至失控。

联合国和有关各方采取的任何行动，都要以地区和平稳定为重，以各方普遍安全为重，为紧张局势降温、推动外交解决起到正面作用。遗憾的是，本次紧急特别联大表决的相关决议草案，事先没有在全体会员国范围内进行充分磋商，没有全面考虑当前危机背后的历史经纬和复杂矛盾，没有强调安全不可分割原则的重要性，也没有突出推动政治解决、加大外交努力的紧迫性。这些都与中方一贯坚持的立场主张不符，我们不得不对决议草案投了弃权票。

我们呼吁国际社会本着负责任态度，推动有关各方尽快回到政治解决的轨道上来，通过对话协商寻求乌克兰问题的全面解决。中方愿继续为此发挥建设性作用。

日本共同社记者：据台湾媒体报道，美国前国务卿蓬佩奥今天在台北和蔡英文举行了会面。中方有何评论？

汪文斌：蓬佩奥的行径是无耻的，也必然是徒劳的。

《环球时报》记者：《纽约时报》2日援引西方情报机构报告称，中方高级官员曾告诫俄方高级官员，不要在北京冬奥会期间“入侵”乌克兰。报道称，这表明中方对俄军事行动计划有一定程度了解。中方对此有何评论？

汪文斌：《纽约时报》的报道纯属虚假信息。这种转移视线、甩锅推责的言论十分卑劣。乌克兰问题演变到今天的这种局面，来龙去脉是很清楚的。究竟症结何在，大家心知肚明。

近来国际媒体多次提到，美国前驻苏联大使乔治·凯南在上世纪90年代就对美国政府提出忠告，指出北约针对俄罗斯的持续扩张将是美国政策中最致命的错误。遗憾的是，美国政府对此置若罔闻。美国著名国际问题专家托马斯·弗里德曼近日发表文章指出，美国关于“北约东扩”的重大决策失误导致与俄罗斯关系恶化，美政府应该承担相当大的责任。美国前国会众议员加巴德表示，拜登总统只要保证不接纳乌克兰加入北约，就可以结束此次危机，阻止爆发战争，但他们不这样做。

解铃还须系铃人。希望危机的始作俑者好好反思一下他们在乌克兰危机当中所扮演的角色。切实承担起应尽责任，为缓和局势、解决问题拿出实际行动，而不是嫁祸于人。

日本广播协会记者：2013年乌克兰总统访华，同中方签订联合声明，提及中国政府向乌克兰提供安全保证，在乌克兰遭到使用核武器的侵略或受到此种侵略威胁情况下，向乌克兰提供相应安全保证。目前，俄罗斯总统普京命令俄军核力量保持高度戒备状态。请问乌克兰现在是不是可以认为自己受到核武器相关侵略威胁？中方对此有何回应？是否采取措施保障乌克兰安全？

汪文斌：根据各自国家声明和联合国安理会第984号决议等文件，核武器国家向乌克兰等无核武器国家提供安全保证。这种安全保证有明确的内容限定和触发条件。在乌克兰问题上，当务之急是有关各方保持冷静克制，缓和局势，促进政治解决。

深圳卫视记者：美国CNBC新闻网报道，英国内政部调查结果显示，一些香港BNO持有者认为移民成本相当高昂。许多香港专业人才在英国被“大材小用”，只能暂时从事低技能工作。而且在大多数情况下，香港BNO持有者都无法享受社会福利。发言人对此有何评论？

汪文斌：英方操弄所谓BNO护照新政策，一些受蛊惑的港人背井离乡，抵达英国后却沦为权益缺乏保障的“二等公民”。英方的目的究竟是“保护”港人，还是祸乱香港，相信大家都看得清清楚楚。

中方已多次就BNO问题阐明立场，我们早已宣布不再承认所谓BNO护照作为有效旅行证件和身份证明。这一问题的来龙去脉十分清楚。英方抱持殖民旧梦，出尔反尔，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，我们表示强烈不满和坚决反对。

我们敦促英方停止插手香港事务，否则只会搬起石头砸自己的脚。

彭博社记者：外交部能否提供在乌中国公民撤离的最新情况？

汪文斌：中国政府高度重视在乌中国公民安全状况，每时每刻牵挂着他们的安危。王毅国务委员兼外长日前在同乌克兰外长通话时强调，在乌的中国公民都是中乌友好的使者，都是乌克兰人民的朋友。我们赞赏乌方开设外国侨民撤离专列，这符合国际人道主义精神。希望乌方采取一切必要措施确保在乌中国公民安全，并继续为中国公民撤离提供保障和便利。

借此机会，我愿介绍一些有关中国公民撤离乌克兰的相关情况。外交部正会同驻乌克兰使领馆评估形势，考虑各种因素和可能性，研究制定协助在乌中国公民自愿安全撤离的可行方案。目前已有超过3000名在乌中国公民安全转移到乌克兰周边国家，中方感谢有关国家为中国公民入境、短暂停留提供便利。

日本共同社记者：国际残奥委会刚刚决定，俄罗斯和白俄罗斯选手不能参加北京残奥会。中方如何评价这个决定？

汪文斌：这个问题请你向北京冬奥组委询问。

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