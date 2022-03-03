人民网华盛顿3月3日电 （记者李志伟）近日，中国驻美国大使秦刚访问位于加利福尼亚州兰卡斯特市的比亚迪大巴工厂。中国驻洛杉矶总领事张平陪同访问。

秦刚参观了大巴生产线，并与工人交谈。比亚迪美洲分公司总裁李柯介绍说，比亚迪2013年在兰卡斯特市设立大巴工厂，迄今形成了1500台的年产能。秦刚表示，这不仅是比亚迪和兰卡斯特合作的成功故事，也是中美经贸合作的成功故事。这里不仅制造汽车，也在构筑梦想。实现就业、创建更美好社区、共建绿色世界、创造更美好未来，这是中美两国人民的共同梦想。

“我在这儿看到了中美经贸合作的希望所在。”秦刚表示，“中美经贸合作的本质就是互利共赢，中美携手对于抗击气候变化等全球性挑战、为人民创造更美好生活具有重要意义，两国理应加强合作，共同实现梦想。”

兰卡斯特市市长帕里斯表示，比亚迪大巴工厂不仅创造1000多个就业岗位，改善当地民生，还有力推动了环境保护。比亚迪的故事说明，中美合作可以办成大事，将不可能变为可能。他说，比亚迪所带来的不仅仅是一家工厂和对上千个当地家庭生活的改善，更是双方加强合作的一个“现象级”成功。

据悉，随着环保意识的不断提高，从洛杉矶国际机场、硅谷的高科技公司总部到斯坦福等大学校园，如今越来越多的美国机构开始采购比亚迪电动大巴作为交通工具。当地交通管理局局长汤普金说，使用比亚迪生产的电动大巴，让当地每年减少使用170万加仑柴油，减少450万磅二氧化碳排放。

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