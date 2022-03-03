新华社北京3月3日电（记者成欣）就西方媒体针对乌克兰问题发表报道中的有关涉华内容，外交部发言人汪文斌3日表示，相关报道纯属虚假信息。希望危机始作俑者好好反思一下他们在乌克兰危机中扮演的角色，切实承担起应尽责任，而不是嫁祸于人。

当日例行记者会上，有记者问：《纽约时报》2日援引西方情报机构报告称，中方高级官员曾告诫俄方高级官员，不要在北京冬奥会期间“入侵”乌克兰。报道称，这表明中方对俄军事行动计划有一定程度了解。中方对此有何评论？

汪文斌表示，《纽约时报》的报道纯属虚假信息。这种转移视线、甩锅推责的言论十分卑劣。“乌克兰问题演变到今天这种局面，来龙去脉是很清楚的。究竟症结何在，大家心知肚明。”

汪文斌说，近来国际媒体多次提到，美国前驻苏联大使乔治·凯南在上世纪90年代就对政府提出忠告，指出北约针对俄罗斯的持续扩张将是美国政策中最致命的错误。遗憾的是，美国政府对此置若罔闻。美国著名国际问题专家托马斯·弗里德曼近日发表文章指出，美国关于“北约东扩”的重大决策失误导致与俄方关系恶化，美政府应该承担相当大的责任。美国前国会众议员加巴德表示，拜登总统只要保证不接纳乌克兰加入北约，就可以结束此次危机，阻止爆发战争，但他们不这样做。

“解铃还须系铃人。希望危机始作俑者好好反思一下他们在乌克兰危机中扮演的角色，切实承担起应尽责任，为缓和局势、解决问题拿出实际行动，而不是嫁祸于人。”他说。

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