新华社北京3月3日电 热点问答：三问俄乌第二轮会谈

新华社记者蒋国鹏

在国际社会普遍呼吁俄罗斯与乌克兰通过对话解决冲突之际，俄乌第二轮谈判预计3日举行。在俄乌冲突持续的严峻形势下，本轮谈判能否缓和紧张局势，引起高度关注。

谈判地点会在哪里

俄罗斯代表团团长、总统助理梅金斯基2日说，俄代表团已抵达白俄罗斯别洛韦日森林，准备与乌克兰代表团进行第二轮谈判。乌克兰代表团成员则否认谈判将在别洛韦日森林举行。

乌克兰人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚2日说，乌克兰和俄罗斯代表团之间的谈判不会在白俄罗斯境内的别洛韦日森林举行，此前关于谈判将在别洛韦日森林举行的说法不符合事实。

别洛韦日森林（波兰称比亚沃维耶扎森林）横跨白俄罗斯、波兰两国，是欧洲平原最大的原始森林之一。

俄乌双方在谈判地点选择上多有交锋。首轮谈判前，俄方要求在白俄罗斯首都明斯克举行，乌方则主张在波兰华沙、匈牙利布达佩斯、土耳其伊斯坦布尔、斯洛伐克布拉迪斯拉发等北约成员国城市举行。最终，双方达成折中方案，在白俄罗斯靠近乌克兰边界的戈梅利州举行谈判。

俄乌第二轮谈判的具体举行地点目前尚不清楚。

双方分歧能否缩小

俄乌双方代表团2月28日在戈梅利州举行首轮谈判。谈判持续约5小时，因双方分歧巨大，谈判未能取得实质性进展。在第二轮谈判中，双方能否就原则性问题达成谅解，也被打上巨大问号。

俄方强调其合法安全诉求必须得到无条件考虑，包括承认俄罗斯对克里米亚的主权，完成乌克兰“去军事化”“去纳粹化”，确保乌克兰中立地位。

乌方则主张，谈判核心问题应该是立即实现停火以及俄罗斯军队撤离乌克兰，并且“撤军”是指俄罗斯军队从克里米亚以及顿巴斯地区全部撤出。

俄方代表团团长梅金斯基2日向媒体介绍，俄乌双方在首轮谈判中提出各自立场，并就部分问题达成谅解，然而就一些原则性问题，乌方代表团尚需请示领导层。按照梅金斯基说法，双方将在第二轮谈判中讨论停火以及建立人道主义走廊问题。

同日，乌克兰总统办公室顾问阿列斯托维奇对乌克兰媒体说，在同俄方的第二轮谈判中，“我们将坚持自己的立场。”

形势出现哪些变化

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫2日说，俄军已完全控制乌克兰南部赫尔松州首府赫尔松市。该市民用基础设施、民生保障设施与城市交通运转正常，没有发生食品与必需品短缺情况。赫尔松市市长科利哈耶夫2日晚在社交媒体发表声明说，俄军已进入赫尔松市。乌克兰总统办公室方面表示，暂不对赫尔松市当前局势予以表态，当地战斗“仍在继续”。

美国政府2日宣布新一轮针对俄罗斯和白俄罗斯的经济制裁措施。欧盟当天也宣布加大对白俄罗斯制裁力度。与此同时，围绕一些对乌克兰局势进行军事干预以及在乌设立禁飞区的提法，美国及其北约盟友淡化回应。（参与记者：周良、耿鹏宇、黄河、郭春菊）

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