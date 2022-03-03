新华社纽约3月2日电 综述：多因素推动国际油价继续大涨

新华社记者刘亚南

受石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国未能加大增产幅度、市场担忧俄罗斯油气贸易可能遭受制裁和美国商业原油库存下降等因素影响，国际原油期货价格2日继续大幅上涨，收于每桶110美元上方。

截至当天收盘，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨7.19美元，收于每桶110.60美元，涨幅为6.95%。5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨7.96美元，收于每桶112.93美元，涨幅为7.58%。

欧佩克与非欧佩克产油国2日举行第26次部长级会议，决定今年4月维持原定增产计划。根据欧佩克发表的声明，与会产油国再次确认第19次部长级会议批准的产量调整计划和月度产量调整机制，并决定根据原定时间表，将4月的月度总产量上调日均40万桶。

声明说，与会产油国认为，目前原油市场的波动源于地缘政治形势变化，而非市场基本面变化；当前原油市场基本面和对未来走向的共识是市场供需平衡。

近期，受俄乌冲突和西方对俄制裁影响，国际油价显著上涨。会前部分市场人士期待主要产油国进一步扩大增产，以抑制油价过快上涨。

美国价格期货集团高级市场分析师菲尔·弗林表示，国际能源署成员1日决定联合释放6000万桶原油储备，规模不及市场预期。在欧佩克不改变当前产量调整政策的情况下，释放原油储备的市场影响很小。

美国能源信息局2日公布的数据也对油价形成支撑。数据显示，上周美国商业原油库存约为4.13亿桶，环比下降260万桶。

此外，市场担忧俄罗斯油气贸易可能遭受制裁，也推动油价进一步走高。

渣打银行大宗商品研究负责人保罗·霍斯内尔表示，如果乌克兰局势继续恶化，很难看到欧洲和美国会继续无限期从俄罗斯进口石油。

在线外汇交易平台安达公司高级市场分析师爱德华·莫亚说，乌克兰局势升级很可能加剧原油供应紧张局面，导致油价进一步上涨。如果市场预期美欧将对俄罗斯能源领域实施制裁，布伦特原油期货价格可能升至每桶120美元。

能源视线咨询公司共同创始人阿姆里塔·森表示，在面临制裁、运费飙涨和更大政治风险的情况下，相当一部分俄罗斯原油贸易处于停滞状态。

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