新华社北京3月3日电 热点问答：北约为何不愿在乌克兰设禁飞区

新华社记者胡若愚

乌克兰总统泽连斯基1日再度呼吁在乌克兰设立禁飞区。只是，连日来，无论誓言大力支持乌克兰的北大西洋公约组织高层，还是对俄罗斯放出狠话的美国、英国领导人，都异口同声地拒绝这一提议。

何为禁飞区

禁飞区又称禁航区，指禁止任何未经特别申请许可的飞行器飞入或飞越的空域，主要有两种形式。一种是主权国家在特殊情况下、在特殊时段对其领空范围内特定空域采取的限制飞行的管制措施，这种禁飞区的建立是国家主权所赋予的权力；另一种是在发生冲突的情况下，某个或某些国家或组织在冲突地域划定的特殊限制空域，限制冲突相关方的飞行器在管制空域内的飞行活动，只有在联合国等国际组织授权的前提下，建立这种禁飞区才具有合法性。

2011年3月，利比亚内战期间，联合国安理会通过决议，决定在利比亚设立禁飞区。1993年3月，波黑战争期间，安理会通过决议，授权会员国或地区组织采取包括军事手段在内的一切必要措施，强制执行安理会此前通过的波黑禁飞区决议。此外，1991年海湾战争结束后，美、英等国为维护其在中东的战略利益，曾先后在伊拉克划设南北两个禁飞区，但没有得到联合国直接授权。

禁飞区起何作用

分析指出，在某些情况下，禁飞区在具体实践中变异为国际干涉的一种新形式，便于某些国家或军事集团以有限的军事打击实现干涉目标，甚至促成政权更迭。

以利比亚禁飞区为例，法、英、美等国一面对利比亚政府军实施空中打击，一面扶植利比亚反对派武装。北约随后接管对利军事行动指挥权。原本形势岌岌可危的利反对派武装得以扭转战局，最终推翻卡扎菲政权。

俄罗斯副外长里亚布科夫曾指出，在落实安理会利比亚相关决议过程中，禁飞区概念遭北约国家完全歪曲，事实上成为协助利比亚国内冲突一方的军事行动。

波黑禁飞区设立后，北约空袭波黑塞族武装地面部队，击落塞族武装战机，迫使塞族接受美国提出的苛刻停火方案。美、英在伊拉克设立禁飞区后，与萨达姆政权在禁飞区内冲突不断。美、英常以各种借口轰炸禁飞区内的军事和民用目标，造成大量伊拉克平民伤亡。

北约为何拒绝

上述事例中，设立禁飞区的国家或军事集团支持国内冲突弱势一方，对空中打击对象占据军事上的绝对优势。然而，乌克兰冲突情况不同。俄罗斯拥有世界第二大空军力量，仅次于美国。

美国国防部明确表示，根本不会讨论在乌克兰设立禁飞区这一选项。美国国防部长奥斯汀2日接受美国全国广播公司电视台采访时说，总统拜登已经表明美军不会在乌克兰与俄罗斯作战。建立禁飞区势必会导致与俄罗斯战机的冲突，“那将使我们面临与俄罗斯开战的局面”。

英国首相约翰逊1日说，“我们不会与俄罗斯在乌克兰开战”，北约增援部队将驻扎在北约成员国境内。有关在乌克兰设立禁飞区的想法目前不现实，也不在北约考虑范围之内。

北约秘书长斯托尔滕贝格重申，北约不会与俄罗斯发生冲突。按照他的说法，北约有责任把乌克兰局势保持在可控范围内，“避免升级为北约盟友参与的整个欧洲的战争”。

据美国“防务一号”网站报道，正是由于担心引发美、俄两国公开交战，美方2016年决定放弃在叙利亚反对派武装控制区设立禁飞区。（参与记者：郭春菊）

(责编：崔译戈、杨牧)