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美联储“褐皮书”凸显美供应链瓶颈和高通胀压力

2022年03月03日17:52 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿3月2日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会2日发布的全国经济形势调查报告显示，美国经济活动持续温和扩张，但供应链瓶颈、高通胀环境以及劳动力短缺持续影响经济复苏。

　　这份报告根据美联储下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，自1月中旬以来，美国经济以温和速度持续扩张。许多辖区企业受疫情激增影响暂时中断经营活动，消费者支出普遍低于此前报告水平。同时，供应链问题和低库存继续抑制增长。

　　展望未来，企业普遍对未来六个月经济前景保持乐观态度，但也认为增长前景的不确定性有所上升。

　　同期，各辖区就业市场保持中速增长，但普遍存在的劳动力短缺问题阻碍了劳动力市场复苏。薪资方面，企业继续提高薪酬并增加工作灵活性，以吸引员工留岗。分析人士预计，美国劳动力市场紧张状况以及工资强劲增长势头将会持续。

　　物价方面，各辖区消费者价格“强劲上涨”，部分辖区房价加速攀升。报告指出，企业投入成本上涨是消费者价格上升的主要原因，其中运输成本上升尤为显著。劳动力成本增加和持续的材料短缺也导致投入增加。各辖区企业表示，将继续把增加的投入成本转嫁至消费者，预计未来几个月价格将进一步上升。

　　美联储每年发布8次“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势进行摸底。该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。下一次美联储货币政策例会将于3月15日至16日举行。

(责编：崔译戈、杨牧)

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