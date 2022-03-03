新华社北京3月3日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯代表团团长、总统助理梅金斯基2日说，俄代表团已抵达白俄罗斯别洛韦日森林，准备与乌克兰代表团进行第二轮谈判。乌克兰代表团成员则否认谈判将在别洛韦日森林举行。此外，俄军2日攻下乌南部赫尔松州首府赫尔松市。

——俄罗斯代表团团长、总统助理梅金斯基2日说，俄代表团已抵达位于白俄罗斯布列斯特州的谈判地点别洛韦日森林，准备与乌克兰代表团进行第二轮谈判。俄乌双方在谈判中将讨论停火以及建立人道主义走廊问题。

——乌克兰人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚2日说，乌克兰和俄罗斯代表团之间的谈判不会在白俄罗斯境内的别洛韦日森林举行，此前关于谈判将在别洛韦日森林举行的说法不符合事实。阿拉哈米亚当天在社交媒体发文说，“稍后将发布所有细节”。

——乌克兰赫尔松市市长科利哈耶夫2日晚在社交媒体发表声明说，俄军已进入赫尔松市。乌克兰总统办公室方面表示，暂不对赫尔松市当前局势予以表态，当地战斗“仍在继续”。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫2日早些时候说，俄军已完全控制乌克兰赫尔松市。该市民用基础设施、民生保障设施与城市交通运转正常，没有发生食品与必需品短缺情况。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫2日晚间发布通报说，在此次特别军事行动中，俄军已有498人阵亡，乌克兰军队阵亡人数超过2870人。俄军受伤人数为1597人，乌方参战人员受伤人数约为3700人。乌克兰国防部副部长马利亚尔2月28日在社交媒体发文说，从2月24日到28日早上6时，乌军共打死打伤5300名俄军士兵。

——美国白宫2日宣布新一轮针对俄罗斯和白俄罗斯的经济制裁措施。欧盟当天也宣布加大对白俄罗斯制裁力度。

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃2日表示，德国政府暂停“北溪-2”天然气管道项目认证程序的决定不可接受。

——世界贸易组织总干事伊维拉2日呼吁乌克兰危机得到和平、迅速解决。伊维拉表示，世贸组织对冲突对贸易造成的影响深为关注，尤其对农产品和食品贸易以及能源价格上涨造成的影响。（参与记者：李铭、李东旭、李奥、黄河、耿鹏宇、邓仙来、华迪、聂晓阳）

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