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联合国环境大会续会通过终止塑料污染的决议

2022年03月03日16:44 | 来源：新华网
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　　新华社内罗毕3月2日电（记者黎华玲 白林）第五届联合国环境大会续会2日在肯尼亚首都内罗毕通过《终止塑料污染决议（草案）》。这项具有法律约束力的决议旨在推动全球治理塑料污染。

　　据联合国环境规划署会后向媒体提供的信息，来自175个国家的国家元首、环境部长和其他代表批准签署了该决议。决议指出，建立一个政府间谈判委员会，到2024年达成一项具有国际法律约束力的协议，涉及塑料制品的整个生命周期，包括其生产、设计、回收和处理等。

　　联合国环境规划署表示，该决议将推动相关方从根本上转变生产、消费塑料和管理塑料废弃物的方式。“今天我们创造了历史，我们所有人都该为此骄傲。”大会主席、挪威环境大臣埃斯彭·巴尔特·艾德说。

　　该署统计显示，世界塑料产量从1950年的200万吨飙升至2017年的3.48亿吨。艾德表示，如果不立即采取行动，塑料污染的危害将进一步扩大，威胁人类生存。“如果将塑料纳入循环经济体系，塑料完全可以被循环使用，出台具有法律约束力的决议来终结塑料污染危机正当时。”

　　联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生表示，该决议是自《巴黎协定》以来最重要的国际多边环境决议。

　　联合国环境大会是全球环境问题的最高决策机制，其前身是联合国环境规划署理事会。联合国大会2013年通过决议，将该理事会升格为各会员国代表参加的联合国环境大会。首届联合国环境大会于2014年6月在内罗毕召开。

　　第五届联合国环境大会第一阶段会议于2021年2月召开，2022年2月28日至3月2日举行的续会为第二阶段会议。

(责编：于洋、燕勐)

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