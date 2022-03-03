人民网东京3月3日电 （孙璐、叶习民、吴颖）2月21日中午，日本成田国际机场变得紧张而繁忙。伴随中国国际航空股份有限公司（以下简称“国航”）一架大型客机降落，刚刚参加完北京冬奥会的216名各国运动员、官员、记者及相关人士抵达机场，在此分别转机回国。基于疫情防控，各项旅行手续的办理较平日更为复杂，但在国航工作人员的安排下，一切显得井然有序，很快便顺利办理好了转乘6家其他航空公司航班的手续。看着这一切，国航日本地区总部总经理冯力长长地舒了一口气。从2021年8月东京奥运会，到2022年2月北京冬奥会，短短半年内，国航日本地区总部承担了“两奥双保障”的重任。在此期间，“国航人”努力克服了新冠疫情的影响，为奥运保障提供安全、优质、高效的服务。

2月21日，国航CA551奥运航班抵达日本成田国际机场。青城摄

国航多次结缘奥运 全力提供“两奥双保障”

从中国重返奥林匹克大家庭的那一天开始，国航便与奥运结下了不解之缘。1984年，民航北京管理局飞行大队（现国航飞行总队前身）搭载新中国第一支奥运代表团前往洛杉矶，参加了第23届夏季奥运会。之后的几十年里，国航作为中国奥运代表团航空指定承运人，搭载中国奥运代表团一次次踏上奥运征程。2008年北京夏季奥运会，国航更是创造了多项奥运服务保障记录，实现了国航奥运航空客运合作伙伴的承诺。

冯力表示，国航日本地区总部能够在短期内接连两次完成奥运重大保障任务，首先得益于国航丰富的奥运保障工作经验。凭借这些经验，东京奥运会期间，国航坚持疫情防控从严、保障服务从细、迎送仪式从精，为中国健儿护航。2022年，随着北京成为国际上唯一的“双奥”之城，国航再次牵手奥运，成为在不到一年时间里两次为奥运提供航运服务的“两奥双保障”企业。

东京奥运会期间，国航日本地区总部工作人员热烈欢迎中国奥运代表团。国航日本地区总部供图

2月21日，登机口信息指示屏上打出由国航日本地区总部工作人员精心设计制作的标语“北京欢迎您，祝您旅程愉快”。青城摄

2月21日，冬奥冠军谷爱凌的姥姥在国航工作人员等的护送下通过廊桥。青城摄

东京奥运会期间，国航执行了52班中国奥运代表团的奥运航班，承运了2830名奥运相关旅客，以中国籍为主，全部是中国始发日本入境，最后返回中国。与之相比，北京冬奥会存在搭乘旅客单边性强、国籍分散、第三国始发日本中转较多的特点。冯力表示，为了适应新形势，圆满完成奥运保障任务，国航与中国驻日本大使馆保持了密切沟通。驻日本大使馆临时代办杨宇围绕扎实配合办好北京冬奥会，保障奥运航班和签证等事宜，专程走访了国航日本地区总部。国航在结合东京奥运会航运服务成功经验的基础之上，更加扎实地调整了冬奥航班各项应对预案，确保了冬奥航班的执行运输。

疫情之下保障有力 国航守护冬奥安全

本届北京冬奥会共有92个国家、近3000名选手参赛。在全球新冠疫情仍较为严峻的形势下，国航日本地区总部提出“全力以赴、万无一失”的要求，在做好疫情防控的前提下，践行国航放心、顺心、舒心、动心的“四心”服务理念，确保航班运行保障安全。

作为国航承运奥运相关人士直通北京的国际航班通航点之一，国航日本地区提前成立了北京冬奥航班保障团队，成员由日本地区总部及东京营业部业务骨干组成，日本地区总部总经理冯力担任组长。每天的晨会成为“国航人”协同奋战过程中不可或缺的环节。

2月21日，国航东京营业部成田航站召开晨会，准备迎接CA551奥运特别航班。李沐航摄

国航东京营业部航站经理郝威介绍说，为保证服务保障工作的安全有序，国航成田国际机场航站提前与机场各部门梳理防疫及出入境流程，明确责任，落实细节。针对来自欧美等第三国中转旅客较多的特点，日本地区总部密切保持与国航其他海外地区沟通协调，确认中转流程，落实防疫举措，关注特殊行李，做到层层把关无疏漏。同时，对所有参与航班保障工作的人员进行疫情防控安全教育，要求参与保障人员必须执行全套标准防疫着装，制定紧急应对预案。

2月21日，国航日本地区总部总经理冯力（右）与北京冬奥航班保障团队人员探讨工作。李沐航摄

根据北京冬奥会实施闭环管理的要求，国航日本地区总部作为航班运行保障一线，面对众多的转机外国籍旅客，一方面要确认其是否持有入境中国所需的健康码及海关申报码等必要材料，另一方面还要严格确保旅客的托运行李顺利中转。为保障工作尽善尽美，工作人员会在航班前的准备阶段，与其他相关航空公司人员提前做好转机旅客信息及托运行李的信息共享，对所有托运行李的详情做到充分掌握。面对复杂的手续，有些旅客最初因语言不通而显得惴惴不安，但到最后，他们都能够顺利登机并留下感谢之言，每次都会让国航工作人员发自内心地产生成就感。

确保奥运航班保障到位 “国航人”幕后默默付出

东京夏季奥运会与北京冬季奥运会相隔不足半年，国航日本地区总部和东京营业部的所有工作人员都可算是连续投入“战斗”。

2月21日，国航东京营业部航站机务工程师张淼接受人民网采访。李沐航摄

“我有两个孩子，都在国内。我已经两年多没有回去过了。家里人特别惦记我，我同样想家。”国航东京营业部成田航站机务工程师张淼这样说道。新冠疫情初期，为了减少感染风险，工作人员自觉减少流动。随后东京奥运会开始，考虑到东京奥运会是国航重点保障任务，张淼放弃了回国休假的机会，一直留在日本坚持工作。紧接着，北京冬奥会拉开序幕，张淼又持续忙碌了两三个月。从机务人员防护用品的配备，到对涉及到驾驶舱消毒的各种情况预案的梳理及消毒产品的使用培训；从上报由于机务工作流程特殊性而出现的工作模式的改变，到就如何满足工作质量要求和机务总部进行沟通，张淼作为现场监管责任人，事无巨细地忙碌着。“每个航班我们都需要进行重点保障，因此等繁忙期结束后再考虑回国休假吧。”虽然对家人充满着歉意和眷恋，但张淼仍然这样坚定地守护着岗位。

2月21日，国航东京营业部成田航站旅客系长高桥靖弘接受人民网采访。李沐航摄

航站属地日籍工作人员高桥靖弘是一名老“国航人”。出于对中国及中国文化的喜爱，他选择加入国航，至今已有18个年头。目前，除航班现场指挥工作以外，他还代表国航成田航站参加机场三关（边检、海关、检疫）例会，负责国航与三关的业务交流工作。为了防止入境日本的旅客由于核酸检测报告或签证等材料的不足或缺失，而导致旅客无法顺利入境，高桥与检疫部门保持高频次沟通交流，及时获取最新入境规定共享给国内各相关航站。高桥表示，由于2021年和2022年相继在东京和北京举办奥运会，对于国航工作人员来说压力非常大。因疫情蔓延，机场相关规定时常改变，甚至每天都不一样，工作比以前变得更加繁忙和琐碎。但他说：“对于我们而言，辛苦可以忽略不计，安全则要放在第一位，同时还要确保航班能够准点起飞。由于我们面对的很多旅客落地成田国际机场后，都会转机，所以我们要确保每一位旅客以及他们所携带的行李能够安全抵达北京，这是我们最终的目的。”

2月21日，国航工作人员穿戴防护装备准备迎接旅客。李沐航摄

穿着密不透风的防护装备，伴着渗透衣襟的汗水，日本地区总部“国航人”的身影穿梭在各奥运保障岗位。他们不是奥运选手，屏幕上看不到他们的竞技身影。但他们却时时守护在第一线，为北京冬奥会和冬残奥会的安全航运，为选手们的出征与凯旋而默默付出，把“更快、更高、更强、更团结”的奥林匹克精神扎根心中，以金牌标准续写冬奥故事。

(责编：高歌、刘慧)