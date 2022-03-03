新华社北京3月3日电 专访：“一带一路”为巴经济发展注入新活力——访巴基斯坦驻华大使莫因·哈克

新华社记者柳丝 宿亮

巴基斯坦驻华大使莫因·哈克日前在北京接受新华社记者专访时表示，共建“一带一路”倡议为巴基斯坦经济注入新的活力，中巴经济走廊等这一倡议下的标志性项目给巴基斯坦经济带来“变革性”改善。

哈克表示，参与共建“一带一路”让巴基斯坦“发生了很多积极变化”。近年来，巴基础设施得到改善，能源设施大幅升级，快速发展的瓜达尔港更是成为中巴经济走廊“皇冠上的明珠”。

在巴基斯坦第二大城市拉合尔，橙线地铁于2020年10月25日正式开通运营。这条由中国企业承建和参与运维的地铁是巴基斯坦第一条也是目前唯一一条地铁线，是中巴经济走廊的早期收获项目之一。

哈克说，正是受益于“一带一路”倡议，“拉合尔人民得以拥有如此高效、现代化和经济实惠的交通手段”。他强调，“一带一路”造福巴基斯坦民众，通过创造就业、改善民生、消除贫困、改善偏远地区经济状况，帮助改变了巴经济、社会和工业格局。

哈克说，迄今为止，中巴经济走廊建设合作已经为巴基斯坦创造超过7万个就业岗位，根据巴政府测算，在今后5到7年间还将创造50万个直接和间接就业岗位。

哈克告诉记者，巴基斯坦已经开始建设国家科技园，目前正在寻求同中国在工业、信息技术等方面开展更多合作。去年9月，在中巴经济走廊联合合作委员会第十次会议上，双方宣布成立信息技术产业联合工作组。

哈克自2020年到北京担任大使，已多次走访中关村。在他看来，巴基斯坦能够在信息技术、人工智能、5G、机器人、云计算等方面从中国受益。今年2月，巴基斯坦科技特区管理局与中关村“一带一路”产业促进会签署一份旨在促进两国高质量科技交流的意向书。

“这只是一个开始。”哈克表示，希望双方能在更多领域展开合作。

哈克告诉记者，早在2015年，他就开始了对“一带一路”的研究。在巴基斯坦外交部门的工作经历，让他见证了中巴经济走廊正式启动时一系列合作项目的签署。“我看到自己的国家从中巴经济走廊中受益。”（参与记者：胡柳、熊琳）

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