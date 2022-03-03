新华社北京3月3日电 题：应对挑战，世界期待从两会看到“中国方案”

新华社记者李蓉

2022年，世界面临的难题和挑战有增无减。迷茫中，“一起向未来”的呼声给人类带来希望和力量。北京冬奥会闭幕式“天下一家”的焰火还在脑海闪耀，备受瞩目的中国两会又将拉开序幕。世界，将再次迎来“中国时间”。

新冠疫情延宕反复，世界经济艰难复苏，中国发展是世界机遇已成共识。透过两会，世界希望看到中国坚定前行的脚步，期待中国方略为全球治理提供更多智慧，中国理念鼓起全球希望之帆。

世界期待，中国机遇继续为世界经济提供新动能。过去一年，多重冲击交织，中国经济全年仍实现8.1%的增长，彰显了巨大的发展活力和韧性。从地方两会工作报告中可以发现，2022年，新动能培育、扩投资促消费、优化营商环境等举措将继续为中国经济高质量发展提供坚实支撑，为中国持续扩大高水平对外开放、与世界共享发展机遇提供保障。路透社引用毕马威会计师事务所报告报道说，2022年中国外商投资仍将维持高位，因为中国具有持续向好的经济基本面，以及在市场规模、产业配套、基础设施、营商环境等方面的综合竞争优势。

高质量展会“矩阵”让世界感受到中国开放的诚意，多国大使直播带货“秒空”的场面让世界见证中国市场的活力，冬奥会激发全民参与冰雪运动热潮，相关消费火热场景则让世界看到了中国市场的无尽潜力。与此同时，面对复苏乏力的世界经济，中国践行共同发展理念，推进高质量共建“一带一路”，坚持绿色、开放、廉洁，坚持高标准、可持续、惠民生，为提振合作国家经济发挥出实实在在的作用。阿塞拜疆国家新闻社文章认为，“一带一路”持续蓬勃发展，这一倡议“已经改变了世界”。

世界期待，中国方略进一步推动世界共克时艰。新冠疫情仍是当前最大挑战，在自身高效防控疫情、保障全球关键供应链安全的同时，中国成为对外提供新冠疫苗最多的国家，用实际行动帮助发展中国家撑起“健康之盾”，推动弥合“免疫鸿沟”，共筑人类健康“免疫长城”。疫情冲击下，全球减贫成果遭遇严重侵蚀，实现联合国2030年可持续发展议程任重道远。中国提出全球发展倡议，这个蕴含着中国全面建成小康社会经验的全球化表达在国际社会凝聚起广泛共识。面对错综复杂的全球挑战和治理困境，中国积极参与全球气候、环境、卫生、数字治理体系建设，推动全球化朝着普惠、开放、共赢的方向发展。

中国“朋友圈”越来越大，中国道路越走越宽广。新年伊始，中东多国外长密集访华，阿根廷与中国签署共建“一带一路”谅解备忘录，30多位外国政要出席北京冬奥会……不谋求私利，不搞地缘争夺，倡导携手同行，合作共赢——中国“胸怀天下、立己达人”的时代价值为越来越多国家认可。中国的发展，增加了这个世界的确定性，促进了和平力量的发展壮大。

世界期待，中国情怀为共同发展注入更多正能量。从2008年“讲述中国故事”到2022年展现“天下一家”的世界情怀，“双奥”之城提供了“零和博弈”之外另一种可能……民胞物与的情怀，使人类可以共同拥有灿烂的未来。

冬奥和两会都是奋进中国的写照。一个有梦想、有担当、奋斗不息的中国给世界带来新的希望，一个胸怀天下的中国将为建设更美好世界作出更大贡献。

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