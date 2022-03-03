新华社纽约3月3日电 综述：私营监狱——美国社会去不掉的“病灶”

新华社记者徐兴堂

2021年初，刚刚就职的美国总统拜登签署行政令，要求联邦监狱系统不再与私营监狱公司签约并最终关闭所有联邦私营监狱。然而一年多过去，几乎没有迹象表明私营监狱带来的问题能够得到解决。

统计显示，美国是世界上收监人口比率最高国家，占世界总人口5%的美国有全世界近25%在押人员。目前全美约有11.5万名囚犯关押在私营监狱，约占全国关押人员8%。2000年以来，美私营监狱关押人数暴增32%，而全国监狱关押人数增幅仅为3%。

惩教罪犯本是政府职能，但在美国，监狱却是私营公司牟利工具。私营监狱已经成为美国社会难以去除的“病灶”。

收监人口快速膨胀

资料显示，美国现有私营监狱最早出现于20世纪80年代初。时任美国总统里根发起“毒品战争”后，监狱人满为患，财政不堪重负，于是就与私营公司签署合同将犯人“承包”出去。

问题随之产生，私营监狱的逐利本性使得其收监人数不断增加，成为美国羁押人数庞大的重要原因之一。

私营监狱与联邦和州县政府签订的合同中都有一项“奇葩”条款，即政府按照一定入住比率向私营监狱付款。例如“佛罗里达海湾惩教所”与政府合同中最低入住率条款规定，监狱方至少按照90%入住率收取费用。这样的条款保证了私营监狱收入稳定，“把人们关起来营利”推动了美国私营监狱的膨胀。

华盛顿州立大学研究发现，私营监狱导致每百万人口增加178名犯人，而刑期也因私营监狱变长，尤其是一些法官对量刑标准有较大自由裁判权的非暴力犯罪案件。

该研究发现两个原因：一是腐败。法官和立法者被收买后从严量刑，或者出台更严格量刑标准；二是私营监狱容量提升。这使法官不再担心犯人没有地方关押，把更多人送进监狱。

涉及私营监狱最典型腐败案例是著名的“孩子换票子”丑闻。2008年，宾夕法尼亚州卢泽恩县法院两位法官因收受私营劳教机构巨额贿赂，加大对未成年罪犯量刑而受起诉，一时震惊美国。经调查发现，法官迈克尔·卡纳汉和马克·恰瓦莱拉在收受数百万美元贿赂后，利用职权在5年时间将3000多名青少年送进私营监狱，其中很多人仅仅是因为言行不当，甚至有人根本就是无辜的。

严重侵犯人权

美国监狱在人权方面臭名昭著，以营利为目的的私营监狱尤甚。美国“消除私营监狱组织”表示，美国有为权势群体利益剥削弱势群体特别是有色人种的黑历史，包括从殖民地时期的奴隶制到“苦力”劳工，再到延续至20世纪60年代实际上把非洲裔继续当作奴隶对待的“黑人准则”。

“把人们关起来营利说白了就是奴隶制的最新化身。”该组织说。

“美国公民权利联盟”在其网站上写道：“美国之所以比世界上任何国家更依赖监禁手段，是因其结合了种族和社会等级间仇恨的惩罚文化。”穷人和少数族裔在这种文化环境中更易遭受人身自由侵犯和财产损失。

统计显示，在美国，非洲裔比白人入狱可能性高6倍。现在出生的非洲裔男孩每3人中就有1人在一生中至少会进一次监狱，相应拉丁裔每6人中有1人，而白人则每17人中有1人。

《福布斯》杂志报道，非洲裔囚犯最易受监狱管理人员虐待。这导致非洲裔囚犯容易遭受更多心理创伤，较其他族裔更可能重复犯罪，走向社会后也会更受歧视。

此外，为节省成本，私营监狱普遍存在管教人员数量不足、培训不够、条件简陋、把犯人当廉价劳动力使用等问题，致监狱内恶性案件频发，吸毒、斗殴、虐待甚至杀人事件层出不穷。

据《密苏里独立报》报道，位于堪萨斯城附近的私营莱文沃思监狱由于员工短缺、毒品泛滥和普遍私藏凶器而成为“人间地狱”，监狱里暴力成为常态。2021年，这所监狱发生过两起自杀和至少10起殴打和伤人事件，一名犯人甚至被殴打致死。

积重难返

拜登就终止私营监狱服务的行政令生效一年多来，尽管的确有一些合同没再续约，但由于行政令本身的漏洞，经营私营监狱的企业通过规避行政令，“生意”几乎未受影响。

由于不涉及私营移民监狱和地方监狱，该行政令一直备受诟病，被指责仅触及问题的皮毛。即便这样，相关利益方还在想方设法规避限制。拜登宣布行政令没几天，亚拉巴马州就以30亿美元从“惩教公司”手中租赁到私营监狱30年使用权。

据美国独立媒体“截击”网站报道，2021年3月，美国最大监狱公司之一GEO集团在宾夕法尼亚州一处惩教设施在合同到期后，虽然转移了拘押人员，但最近该集团又宣布这里将很快接收被拘留的非法移民。

私营监狱之所以难以清除，更大原因在于其背后的政治势力。在奥巴马执政后期，也曾推出旨在关闭私营监狱的行政令，然而特朗普一上台就将其推翻。这其中既有两党之争，也有政治献金和游说因素。政策研究机构“美国进步中心”调查显示，美国最大的两家私营监狱集团在大选期间分别向特朗普及其所在共和党捐助了数十万美元。

私营监狱背后整个利益链条注定了私营监狱问题和美国枪支泛滥问题一样，不会有很好的解决办法。即使拜登的行政令能够取得一定成效，等下一任总统上台，一切仍有可能回到原来样子。

(责编：于洋、燕勐)