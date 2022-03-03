新华社北京3月3日电 （国际观察）乌危机推动欧洲多国防务政策调整

新华社记者张远 丁宜 韩梁

随着乌克兰危机持续发酵，欧洲多国防务政策近来出现重大调整：德国自两德统一后首次大幅追加国防预算；瑞典、芬兰、瑞士、奥地利等长期在地缘政治关系中保持中立的国家，防务立场也出现明显转变。

分析人士认为，在美国战略重心转移、地区安全形势发生变化的背景下，欧洲诸国愈发意识到构建自身防务力量的紧迫性，而防务政策的调整或会对欧洲地缘政治格局产生深远影响。

增加军费

德国总理朔尔茨2月底宣布大幅增加国防开支，包括批准1000亿欧元专项资金，并将今后每年德国国防开支占GDP的比重提高到2%以上。

自两德统一后，德国外部安全威胁消弭，国内和平主义思潮占据主导。德国联邦国防军从1990年的约50万人缩减至眼下的18万左右，2011年更是取消了义务兵役制。

德国1990年国防预算占GDP的2.52%；2016年，这一数字缩减至1.15%。美国前总统特朗普执政期间，多次指责德国国防预算未达到北约防务支出标准。迫于压力，德国此后逐步增加国防预算，其占比才在2021年提升至1.53%。

因为两次世界大战等历史原因，对于德国政界人士而言，加强军力历来属于极度敏感话题，主张增加国防预算甚至会招致复苏军国主义的批评。因此朔尔茨政府此次的举措被认为是打破了德国国内各界原先在防务问题上的不少共识和原则，一些专家甚至称之为德国安全政策的一场“革命”。

转变立场

德国还改变禁止向冲突地区出口武器的长期政策，承诺向乌克兰提供1000件反坦克武器和500枚“毒刺”式防空导弹。德方宣布，计划投入1.37万人加入北约快速反应部队，同时将在罗马尼亚部署战机，在立陶宛部署装甲车。

乌克兰危机升级以来，瑞典和芬兰这两个长期奉行军事不结盟政策的国家的立场发生明显变化。1月27日，瑞典宣布将向乌克兰运送5000件反坦克武器。芬兰则于1月28日宣布将向乌克兰运送2500件突击步枪和15万发子弹等装备。

从历史来看，这是瑞典自苏芬战争后首次向处于交战状态的国家提供武器。苏联解体后，北约多次拉拢瑞典和芬兰加入未果。不过，近期民意调查显示，已有超过半数的芬兰人支持加入北约；瑞典支持和反对加入北约的比率大致相当，但支持加入北约的人数较以往有所上升。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员朱晓中说，如瑞典和芬兰成为北约国家，将加大俄的不安全感。

此外，向来被认为是永久中立国的奥地利和瑞士也有一些不同寻常的举动。奥地利近期宣布向乌克兰提供防护装备，对俄关闭领空。瑞士也决定参与欧盟对俄罗斯的制裁计划。

同济大学德国研究中心副主任伍慧萍说，特朗普执政时期要求德国增加军费，法国总统马克龙提出构建“欧洲军”，德国虽然表示支持，但并没有太多实际行动。如果不是这次乌克兰危机，难以想象德国防务政策会有如此骤变。

分析人士指出，中立国转变立场、德国大幅增加国防预算，欧洲多国在防务上的新动向表明乌克兰危机升级对其触动之深，令这些国家下决心增强自身防务能力，此举将对欧洲地缘政治格局产生怎样的影响有待观察。

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